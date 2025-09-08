Apple Yeni iPhone’larını Tanıtıyor! iPhone 17 ve iPhone Air Geliyor! 8 Yıl Sonra Bir İlk

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Teknoloji dünyasının merakla beklediği Apple lansmanı yarın gerçekleştirilecek. Uzmanlara göre şirket bu etkinlikte hem iPhone serisinde hem de Apple Watch modellerinde önemli yeniliklere imza atacak.

IPHONE AIR GELİYOR

Bloomberg’in haberine göre, Apple bu kez "iPhone Air" adını taşıması beklenen, daha ince ve hafif bir model tanıtacak. Ayrıca iPhone 17 serisi ile yeni Apple Watch modelleri de lansmanın öne çıkan cihazları arasında yer alacak.

Apple, yıllardır standart, Pro ve Pro Max serisine eklediği dördüncü modeli tutturmakta zorlandı. iPhone Mini yalnızca iki nesil üretimde kaldı, iPhone Plus ise beklentileri karşılamadı. Ancak analistler, MacBook Air ve iPad Air modellerinde başarı elde eden 'Air' markasının iPhone için yeni bir umut olabileceğini düşünüyor.

8 YIL SONRA BÜYÜK DEĞİŞİM

Apple’ın son radikal tasarım değişikliği 2017’de iPhone X ile yapılmıştı. O dönemde ana ekran tuşu kaldırılmış ve Face ID devreye girmişti. Bu lansmanda tanıtılması beklenen iPhone Air, 8 yıl aradan sonra ilk büyük dönüşümü temsil ediyor. Analistler, bu adımı ürün yelpazesini çeşitlendirme hamlesi olarak yorumluyor.

FİYATLAR MERAK KONUSU

Yeni modellerin fiyatlarının nasıl olacağı da merak ediliyor. Morgan Stanley analistleri, maliyet artışları nedeniyle fiyatların yükselebileceğini belirtiyor. Özellikle iPhone 17 Pro’da düşük depolama seçeneğinin kaldırılabileceği ve kullanıcıların daha pahalı modellere yönlendirilebileceği öne sürülüyor.

APPLE INTELLIGENCE GERİDE KALACAK

Son dönemde tanıtılan yapay zeka sistemi “Apple Intelligence” ise bu lansmanda geri planda kalabilir. Şirketin bu kez donanım, kamera, pil ömrü ve tasarım konularına odaklanması bekleniyor.

Kaynak: Bloomberg