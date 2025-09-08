Apple Yeni iPhone’larını Tanıtıyor! iPhone 17 ve iPhone Air Geliyor! 8 Yıl Sonra Bir İlk

Apple, yarın düzenleyeceği lansmanda yeni iPhone 17 serisi, iPhone Air ve Apple Watch modellerini tanıtacak. 8 yıl sonra ilk kez radikal bir tasarım değişikliği bekleniyor.

Son Güncelleme:
Apple Yeni iPhone’larını Tanıtıyor! iPhone 17 ve iPhone Air Geliyor! 8 Yıl Sonra Bir İlk
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Teknoloji dünyasının merakla beklediği Apple lansmanı yarın gerçekleştirilecek. Uzmanlara göre şirket bu etkinlikte hem iPhone serisinde hem de Apple Watch modellerinde önemli yeniliklere imza atacak.

IPHONE AIR GELİYOR

Bloomberg’in haberine göre, Apple bu kez "iPhone Air" adını taşıması beklenen, daha ince ve hafif bir model tanıtacak. Ayrıca iPhone 17 serisi ile yeni Apple Watch modelleri de lansmanın öne çıkan cihazları arasında yer alacak.

Apple Yeni iPhone’larını Tanıtıyor! iPhone 17 ve iPhone Air Geliyor! 8 Yıl Sonra Bir İlk - Resim : 1

Apple, yıllardır standart, Pro ve Pro Max serisine eklediği dördüncü modeli tutturmakta zorlandı. iPhone Mini yalnızca iki nesil üretimde kaldı, iPhone Plus ise beklentileri karşılamadı. Ancak analistler, MacBook Air ve iPad Air modellerinde başarı elde eden 'Air' markasının iPhone için yeni bir umut olabileceğini düşünüyor.

8 YIL SONRA BÜYÜK DEĞİŞİM

Apple’ın son radikal tasarım değişikliği 2017’de iPhone X ile yapılmıştı. O dönemde ana ekran tuşu kaldırılmış ve Face ID devreye girmişti. Bu lansmanda tanıtılması beklenen iPhone Air, 8 yıl aradan sonra ilk büyük dönüşümü temsil ediyor. Analistler, bu adımı ürün yelpazesini çeşitlendirme hamlesi olarak yorumluyor.

FİYATLAR MERAK KONUSU

Apple Yeni iPhone’larını Tanıtıyor! iPhone 17 ve iPhone Air Geliyor! 8 Yıl Sonra Bir İlk - Resim : 2

Yeni modellerin fiyatlarının nasıl olacağı da merak ediliyor. Morgan Stanley analistleri, maliyet artışları nedeniyle fiyatların yükselebileceğini belirtiyor. Özellikle iPhone 17 Pro’da düşük depolama seçeneğinin kaldırılabileceği ve kullanıcıların daha pahalı modellere yönlendirilebileceği öne sürülüyor.

APPLE INTELLIGENCE GERİDE KALACAK

Son dönemde tanıtılan yapay zeka sistemi “Apple Intelligence” ise bu lansmanda geri planda kalabilir. Şirketin bu kez donanım, kamera, pil ömrü ve tasarım konularına odaklanması bekleniyor.

Yeni Çalışma Modeli Geliyor! Çalışan ve İşvereni Yakından İlgilendiriyorYeni Çalışma Modeli Geliyor! Çalışan ve İşvereni Yakından İlgilendiriyorEkonomi

Rekabet Kurumu’ndan Yemek Kartı Devlerine Soruşturma! Milyonlarca Kişi Kullanıyordu! Yemek Kartları İptal mi Olacak?Rekabet Kurumu’ndan Yemek Kartı Devlerine Soruşturma! Milyonlarca Kişi Kullanıyordu! Yemek Kartları İptal mi Olacak?Ekonomi

Kaynak: Bloomberg

Etiketler
Apple iPhone
Son Güncelleme:
Cevdet Yılmaz'dan ENAG'a 'Algı' Tepkisi Cevdet Yılmaz'dan ENAG'a Tepki
Yeni Çalışma Modeli Geliyor! Çalışan ve İşvereni Yakından İlgilendiriyor Yeni Çalışma Modeli Geliyor! Çalışan ve İşvereni Yakından İlgilendiriyor
60 Yaşına Giren Arzu Sabancı’dan Kıskandıran Poz! Gelini Nazlı’yla Pozları Hande Erçel’i Sinir Krizine Sokacak Sabancılardan Düşman Çatlatan Poz
Fenerbahçe’de Giden Gidene! Cengiz’den Sonra Ali Koç 3.5 Milyon Euroluk Yıldızı Takımdan Gönderdi Fenerbahçe’de Giden Gidene
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
CHP Binası Hala Ablukada! Polisle Vatandaşlar Arasında Arbede Çıktı, Gözaltılar Var CHP Binası Hala Ablukada