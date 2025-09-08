Yeni Çalışma Modeli Geliyor! Çalışan ve İşvereni Yakından İlgilendiriyor

2026-2028 Orta Vadeli Program’da yer alan “güvenceli esneklik” modeliyle işe alım, işten çıkarma, kısmi süreli çalışma ve performansa dayalı ücretlendirme gibi konularda yeni düzenlemeler yapılacak.

Son Güncelleme:
Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin üç yıllık hedef ve politikalarını ortaya koydu. Programda en dikkat çeken başlıklardan biri, istihdam alanında devreye alınacak "güvenceli esneklik" modeli oldu.

YENİ MODEL 2026’DA UYGULANACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan OVP’de, iş gücü piyasasının değişen koşullarına uyum sağlamak amacıyla yeni nesil çalışma biçimlerinin öne çıkarılacağı vurgulandı. 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan model; işe alım ve işten çıkarma süreçleri, kısmi süreli ve fazla çalışma düzenlemeleri, performansa dayalı ücretlendirme ve iş tanımlarında esneklik gibi pek çok düzenlemeyi içeriyor.

İŞÇİYE GÜVENCE, İŞVERENE ESNEKLİK

"Güvenceli esneklik" ile iş gücü piyasalarında esnekliği artırırken, dezavantajlı grupların iş güvencesi ve sosyal haklarının da güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı programların daha erişilebilir hale getirilmesi planlanıyor. Uzmanlara göre bu model, hem işletmelerin piyasa dalgalanmalarına uyumunu kolaylaştıracak hem de çalışanların sosyal güvencelerini koruyacak.

ÖĞRENCİLERE BES DÜZENLEMESİ

OVP’de dikkat çeken bir diğer adım ise 25 yaş altındaki üniversite öğrencilerinin otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil edilmesi oldu. Böylece gençlerin tasarruf alışkanlığı kazanmaları ve sistemde kalmaları teşvik edilecek.

Kaynak: NTV

Son Güncelleme:
