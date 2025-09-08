Kayyım Kararı Sonrası Borsa İstanbul'da Kayıp Büyüyor

Geçen hafta CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atanmasının arkasından Borsa İstanbul'da haftalık kayıplar yüzde 10'a yaklaştı. Bankacılık sektöründeki kayıplar da yüzde 12'yi aştı.

Kayyım Kararı Sonrası Borsa İstanbul'da Kayıp Büyüyor
Geçtiğimiz hafta CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden alınıp yerine Gürsel Tekin'in kayyım atanması kararı siyaset gündeminde tansiyonu yeniden yükseltti. Yaşananlar önümüzdeki döneme dair siyasi belirsizlikleri daha da artırınca Borsa İstanbul'da da bir süredir görülen düşüş devam etti.

DÜŞÜŞ ARTIŞ GÖSTERDİ

Bugün BIST 100 endeksi, yüzde 1,23'lük kayıpla 10.600 seviyesinden işlem görüyor. Yani kayyım kararının verildiği 2 Eylül'den bu yana Borsa İstanbul'daki düşüş yüzde 10'a ulaştı. Bankacılık sektöründe ise haftalık kayıp yüzde 12'yi aştı.

26 AĞUSTOS'TA REKOR GELMİŞTİ

26 Ağustos 2025 tarihinde BIST 100 endeksi 11.605 ile Türk Lirası bazında tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

7 Günde Büyük Kazandırdı: Yatırımcısı Havalara Uçtu7 Günde Büyük Kazandırdı: Yatırımcısı Havalara UçtuEkonomi
Borsa İstanbul’da Hangi Hisseler Yükseldi, Hangileri Düştü? İşte BIST 100’de Haftanın Kazananları ve KaybedenleriBorsa İstanbul’da Hangi Hisseler Yükseldi, Hangileri Düştü? İşte BIST 100’de Haftanın Kazananları ve KaybedenleriEkonomi

