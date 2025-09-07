7 Günde Büyük Kazandırdı: Yatırımcısı Havalara Uçtu

Yatırımcılar için haftanın bilançosu netleşti. Borsa, yatırımcısına kaybettirirken altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, hafta içinde 10.612 puan ile 11.334 puan aralığında dalgalandı. Ancak haftalık kapanışı, yüzde 4,95 değer kaybıyla 10.729 puandan yaptı. Böylece borsa, haftanın tek kaybettiren yatırım aracı oldu.

ALTIN FİYATLARINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı yüzde 5,10 artışla 4 bin 769 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını 32 bin 202 liraya çıkarken, çeyrek altın 7 bin 600 liradan 7 bin 987 liraya tırmanarak 8 bin lira sınırına dayandı.

DÖVİZDE SINIRLI ARTIŞ

Döviz kurları da yatırımcısına kazandırdı. ABD doları haftayı yüzde 0,25 artışla 41,25 liradan, euro ise yüzde 1,02 yükselişle 48,51 liradan tamamladı.

FONLARDA SON DURUM

Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları ise yüzde 1,35 değer kaybetti. Ancak kategorilere bakıldığında, “kıymetli maden” fonları yüzde 4,50 getiriyle yatırımcısına en çok kazandıran fon grubu oldu.

