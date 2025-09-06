Simit de Lüks Oldu! 'Artık Yiyemeyeceğiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’da simit fiyatlarına yine zam geldi. Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, pazartesi gününden itibaren başkentte simidin 20 liradan satışa sunulacağını açıkladı. Delibaş, “Geçen yıl temmuzda simidin 15 lira olmasını özürle açıklamıştık. Ama her şeye zam geldiği gibi simide de geldi” dedi.

'ARTIK YİYEMEYECEĞİZ'

Ancak bu zam, özellikle dar gelirli vatandaşların tepkisine neden oldu. ANKA'ya konuşan vatandaşlar, duruma şu sözlerle tepki gösterdi: "Açlık sınırının altında değiliz; direkt açlığın içindeyiz, kendisiyiz yani. Ben iki çocuk büyütüyorum, artık hiçbir şey yapamıyoruz. Okul açılıyor, bir kalemi 15 liraya alıyoruz. Bize açık açık şunu söylüyorlar: Çocuğunuzu okutmayın, cahil kalın, biz de sizi istediğimiz gibi yönetelim. Ev kiraları en az 20 bin lira, su 2 bin lira geldi. Herkes haklı ama bu düzen sürdürülemez. Emekliyim, artık sabahları simit de yiyemeyeceğiz demek ki. Asgari ücretle geçinmeye çalışan insanlar için bu zamlar yaşamı imkânsız kılıyor.

Simit üreticileri ise artan maliyetlerin kendilerini zorladığını söylüyor. Bir üretici, “Buğday ucuz ama un çok pahalı. İşçi bulamıyoruz, eski ustalarla çalışıyoruz. Maliyetler çok arttı, artık simit bile kurtarmıyor” dedi.