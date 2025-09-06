Simit de Lüks Oldu! 'Artık Yiyemeyeceğiz'

Ankara’da simide gelen zam, dar gelirli vatandaşları isyan ettirdi. Simit pazartesiden itibaren 20 liradan satılacak. Vatandaşlar, simit ayranın da artık 'lüks' olduğunu belirterek duruma isyan etti.

Simit de Lüks Oldu! 'Artık Yiyemeyeceğiz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’da simit fiyatlarına yine zam geldi. Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, pazartesi gününden itibaren başkentte simidin 20 liradan satışa sunulacağını açıkladı. Delibaş, “Geçen yıl temmuzda simidin 15 lira olmasını özürle açıklamıştık. Ama her şeye zam geldiği gibi simide de geldi” dedi.

Simit de Lüks Oldu! 'Artık Yiyemeyeceğiz' - Resim : 1

'ARTIK YİYEMEYECEĞİZ'

Ancak bu zam, özellikle dar gelirli vatandaşların tepkisine neden oldu. ANKA'ya konuşan vatandaşlar, duruma şu sözlerle tepki gösterdi: "Açlık sınırının altında değiliz; direkt açlığın içindeyiz, kendisiyiz yani. Ben iki çocuk büyütüyorum, artık hiçbir şey yapamıyoruz. Okul açılıyor, bir kalemi 15 liraya alıyoruz. Bize açık açık şunu söylüyorlar: Çocuğunuzu okutmayın, cahil kalın, biz de sizi istediğimiz gibi yönetelim. Ev kiraları en az 20 bin lira, su 2 bin lira geldi. Herkes haklı ama bu düzen sürdürülemez. Emekliyim, artık sabahları simit de yiyemeyeceğiz demek ki. Asgari ücretle geçinmeye çalışan insanlar için bu zamlar yaşamı imkânsız kılıyor.

Simit üreticileri ise artan maliyetlerin kendilerini zorladığını söylüyor. Bir üretici, “Buğday ucuz ama un çok pahalı. İşçi bulamıyoruz, eski ustalarla çalışıyoruz. Maliyetler çok arttı, artık simit bile kurtarmıyor” dedi.

Etiketler
Ankara Simit Zam
Galeriden Çıkar Çıkmaz Motor Arızası Veren Modeller Belli Oldu Galeriden Çıkar Çıkmaz Motor Arızası Veren Modeller Belli Oldu
Astrologlar Büyük Kırgınlıkların Yaşanacağı O Günü Açıkladı Astrologlar Büyük Kırgınlıkların Yaşanacağı O Günü Açıkladı
Altın Rekora Doymuyor, Yatırımcıya Yeni Uyarı! İslam Memiş Tarih Vererek Açıkladı: Kasım Ayına Dikkat İslam Memiş Tarİh Vererek Açıkladı
Borsa İstanbul’da Hangi Hisseler Yükseldi, Hangileri Düştü? İşte BIST 100’de Haftanın Kazananları ve Kaybedenleri Borsa İstanbul’da Hangi Hisseler Yükseldi, Hangileri Düştü? İşte BIST 100’de Haftanın Kazananları
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Görevden Uzaklaştırıldı Antalya Emniyet Müdürü Görevden Uzaklaştırıldı
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması
Filenin Sultanları Tarihinde İlk Kez Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor