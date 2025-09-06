Borsa İstanbul’da Hangi Hisseler Yükseldi, Hangileri Düştü? İşte BIST 100’de Haftanın Kazananları ve Kaybedenleri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Borsa İstanbul, beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri ve siyasi gelişmelerin etkisiyle haftayı satıcılı kapattı. Dalgalı seyrin görüldüğü haftada bazı hisseler yatırımcısına yüksek kazanç sağlarken, bazıları ise değer kaybıyla dikkat çekti.

ENDEKS GERİLEDİ

BIST 100 endeksi hafta boyunca 10.612,31 ile 11.334,42 puan arasında hareket etti. Geçtiğimiz haftalarda 11 bin puanın üzerinde rekor seriler yaşayan endeks, bu hafta yüzde 4,95’lik düşüşle 10.729,49 puandan kapanış yaptı.

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELENLERİ

Yatırımcısına en çok kazandıran hisse senedi yüzde 16,54’lük yükselişle Destek Finans Faktoring AŞ (DSTKF) oldu. Aynı oranla 1000 Yatırımlar Holding AŞ (BINHO) ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada yüzde 10,72’lik artışla Margün Enerji (MAGEN) bulundu.

HAFTANIN EN ÇOK DÜŞENLERİ

Kaybettirenler tarafında ise en sert değer kaybını yüzde 14,08’le Otokar (OTKAR) yaşadı. Otokar’ı, yüzde 12,78 gerileyen Enerjisa Enerji (ENJSA) ve yüzde 12,03 düşüş yaşayan Oyak Çimento (OYAKC) takip etti.

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER KORUNDU

Borsa İstanbul’da piyasa değeri en yüksek şirketler sıralamasında değişiklik yaşanmadı. 798 milyar TL ile ASELSAN ilk sıradaki yerini korurken, Garanti BBVA 582 milyar 960 milyon TL ile ikinci, Türk Hava Yolları ise 440 milyar 910 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA