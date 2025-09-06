Borsa İstanbul’da Hangi Hisseler Yükseldi, Hangileri Düştü? İşte BIST 100’de Haftanın Kazananları ve Kaybedenleri

Borsa İstanbul, haftayı sert dalgalanmalarla tamamlarken bazı hisseler yatırımcısına kazandırdı, bazıları ise büyük kayıplar yaşadı. İşte BIST 100’de haftanın kazandıran ve kaybettiren hisseleri…

Son Güncelleme:
Borsa İstanbul’da Hangi Hisseler Yükseldi, Hangileri Düştü? İşte BIST 100’de Haftanın Kazananları ve Kaybedenleri
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Borsa İstanbul, beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri ve siyasi gelişmelerin etkisiyle haftayı satıcılı kapattı. Dalgalı seyrin görüldüğü haftada bazı hisseler yatırımcısına yüksek kazanç sağlarken, bazıları ise değer kaybıyla dikkat çekti.

ENDEKS GERİLEDİ

BIST 100 endeksi hafta boyunca 10.612,31 ile 11.334,42 puan arasında hareket etti. Geçtiğimiz haftalarda 11 bin puanın üzerinde rekor seriler yaşayan endeks, bu hafta yüzde 4,95’lik düşüşle 10.729,49 puandan kapanış yaptı.

Borsa İstanbul’da Hangi Hisseler Yükseldi, Hangileri Düştü? İşte BIST 100’de Haftanın Kazananları ve Kaybedenleri - Resim : 1

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELENLERİ

Yatırımcısına en çok kazandıran hisse senedi yüzde 16,54’lük yükselişle Destek Finans Faktoring AŞ (DSTKF) oldu. Aynı oranla 1000 Yatırımlar Holding AŞ (BINHO) ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada yüzde 10,72’lik artışla Margün Enerji (MAGEN) bulundu.

HAFTANIN EN ÇOK DÜŞENLERİ

Kaybettirenler tarafında ise en sert değer kaybını yüzde 14,08’le Otokar (OTKAR) yaşadı. Otokar’ı, yüzde 12,78 gerileyen Enerjisa Enerji (ENJSA) ve yüzde 12,03 düşüş yaşayan Oyak Çimento (OYAKC) takip etti.

Borsa İstanbul’da Hangi Hisseler Yükseldi, Hangileri Düştü? İşte BIST 100’de Haftanın Kazananları ve Kaybedenleri - Resim : 2EN DEĞERLİ ŞİRKETLER KORUNDU

Borsa İstanbul’da piyasa değeri en yüksek şirketler sıralamasında değişiklik yaşanmadı. 798 milyar TL ile ASELSAN ilk sıradaki yerini korurken, Garanti BBVA 582 milyar 960 milyon TL ile ikinci, Türk Hava Yolları ise 440 milyar 910 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.

Deniz Ulaşımında Kış Tarifesi Başlıyor: Biletler Yarı Yarıya UcuzladıDeniz Ulaşımında Kış Tarifesi Başlıyor: Biletler Yarı Yarıya UcuzladıEkonomi

Gram Altında Rekor Alarmı: Kuyumcular Tarih Açıkladı: Yatırımcılar PanikteGram Altında Rekor Alarmı: Kuyumcular Tarih Açıkladı: Yatırımcılar PanikteEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Borsa İstanbul Hisse
Son Güncelleme:
Galeriden Çıkar Çıkmaz Motor Arızası Veren Modeller Belli Oldu Galeriden Çıkar Çıkmaz Motor Arızası Veren Modeller Belli Oldu
Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
Evde Tek Uygulamayla Pürüzlü Topuklara Veda Etmenin Yolu Açıklandı Evde Tek Uygulamayla Pürüzlü Topuklara Veda Etmenin Yolu Açıklandı
Deniz Ulaşımında Kış Tarifesi Başlıyor: Biletler Yarı Yarıya Ucuzladı Deniz Ulaşımında Kış Tarifesi Başlıyor: Biletler Yarı Yarıya Ucuzladı
ÇOK OKUNANLAR
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Görevden Uzaklaştırıldı Antalya Emniyet Müdürü Görevden Uzaklaştırıldı
Filenin Sultanları Tarihinde İlk Kez Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası Finaline Gidiyor
Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması