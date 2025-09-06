Gram Altında Rekor Alarmı: Kuyumcular Tarih Açıkladı: Yatırımcılar Panikte

Düğünlerin vazgeçilmezi ve en güvenilir yatırım aracı olan altının yükselişi sürüyor. Kuyumcular, yıl sonunda gram altının 6 bin, çeyrek altının ise 10 bin TL olacağına dikkat çekiyor.

Son Güncelleme:
Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ederken, kuyumculardan dikkat çeken bir tahmin geldi. Hatay’da uzun yıllardır sarraflık yapan Ahmet Güney, gram altının kısa sürede 5 bin lirayı aşacağını, yıl sonunda ise 6 bin liraya ulaşacağını öngördü. Güney’e göre çeyrek altının fiyatı da 10 bin lirayı bulacak.

“ALTIN HALA EN GÜVENİLİR YATIRIM ARACI”

Altının tarih boyunca en doğru ve istikrarlı yatırım aracı olduğuna dikkat çeken Ahmet Güney, yaz ayları itibarıyla fiyatların hızlı bir artış trendine girdiğini söyledi. FED’in faiz politikaları ve küresel siyasi belirsizliklerin altının yönünü yukarıya çevirdiğini belirten Güney, “Altın uluslararası piyasalarda bir ileri bir geri gitse de ana trendi hep yukarı oldu. Bugün de aynı tabloyu görüyoruz. Altına paralel şekilde gümüş de güçlü bir yükseliş sergiliyor” dedi.

1 AY İÇİNDE 5 BİN TL, YIL SONUNDA 6 BİN TL

Güney, daha önce yaptıkları tahminlerin kısa sürede gerçekleştiğini hatırlatarak, “Gram altının 3 bin lirayı göreceğini söylemiştik ve çok kısa sürede gerçekleşti. Şimdi ise 1 ay içerisinde 5 bin liraya, yıl sonunda da 6 bin liraya çıkacağını öngörüyoruz. Çeyrek altının da 10 bin lirayı bulmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"İŞÇİLİĞİ OLMAYAN ALTIN ALIN" UYARISI

Altın alacak yatırımcılara da öneride bulunan Güney, “Bilezik gibi işçiliksiz ürünler her zaman daha mantıklı bir yatırım olur. Bunun yanında çeyrek, yarım, tam altın ile paketlenmiş 24 ayar ürünler de yatırım için uygun seçeneklerdir” dedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
