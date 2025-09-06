Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Apartmanlarda sıkça karşılaşılan sorunlardan biri olan kapı önüne çöp bırakma alışkanlığı artık ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Yetkililer, yalnızca bir komşunun şikayetinin bile sürecin başlaması için yeterli olacağını belirtiyor. Denetimlerde tespit edilen durumlarda ise ev sahibi-kiracı fark etmeden doğrudan idari para cezası uygulanacak.

CEZALAR ŞEHİRE GÖRE DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz günlerde kapının önüne ayakkabı bırakmanın ceza sebebi olabileceği gündem olmuştu. Şimdi ise kapıya çöp bırakmak benzer bir yaptırıma neden olacak. Belediyeler, çöp çıkarma saatlerine riayet edilmesini ve atıkların sadece belirlenen noktalara bırakılmasını hatırlatıyor. Uygulanan para cezaları şehirden şehre farklılık gösterse de bazı bölgelerde birkaç bin liraya kadar çıkabiliyor.

GÜRÜLTÜ İÇİN DE YAPTIRIM VAR

Vatandaşların huzur ve temiz bir ortamda yaşamasını amaçlayan düzenlemeler yalnızca çöple sınırlı değil. Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime sebep olan konutlar için 11 bin 35 lira, ulaşım araçları için 33 bin 326 lira, iş yerleri ve atölyeler için 111 bin 361 lira, fabrika ve şantiyeler için 334 bin 297 lira ceza uygulanacak. Eğlence yerlerinde ise bu rakam 334 bin 297 liraya kadar çıkıyor.

Çevre mevzuatına aykırı davranan tesisler için de rekor cezalar söz konusu. Atık bertaraf ya da arıtma tesislerini kurmayanlara 1 milyon 671 bin 844 liraya kadar ceza verilecek. Uzmanlar, bu yaptırımların apartmanlarda düzeni ve toplumsal huzuru sağlamada etkili olacağını vurguluyor.

Kaynak: Haber7