ÇAYKUR’un Zam Fırtınası Durmuyor: Çaya Peş Peşe Zamlar Yağdı! 3 Ayda Tam 3 Kez Fiyatı Arttı

ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına son 3 ayda 3. kez zam yaptı. Haziran’dan bu yana artış oranı yüzde 28’i bulurken, sektör temsilcileri önümüzdeki günlerde yeni zamların da kapıda olduğunu söylüyor.

Türkiye’nin en çok tüketilen içeceklerinden biri olan çay, son dönemde peş peşe gelen zamlarla gündemde. ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Bugün itibarıyla geçerli olan yüzde 7,5’lik zamla birlikte, son 3 ayda çaya yapılan toplam artış yüzde 28’e ulaştı.

3 AYDA 3 KEZ ZAMLANDI

Haziran ayında yüzde 15, temmuzda yüzde 3,5 ve şimdi ise eylül ayında yüzde 7,5’lik zamla çay fiyatları arka arkaya yükseldi. ÇAYKUR’un açıkladığı yeni liste, toptancılara ve distribütörlere gönderildi. Yeni tarife bugünden itibaren geçerli olacak.

YENİ ZAMLAR BEKLENİYOR

Sektör temsilcileri, çayda fiyat artışlarının henüz sona ermediğini belirtiyor. Eylül ayında yapılan son artışın ardından önümüzdeki haftalarda da benzer oranlarda yeni zamların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Bloomberg HT

