Kırmızı Altında Hasat Başladı! Kilosu 400 Liradan Satışa Çıktı

Türkiye’nin pul biber ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Şanlıurfa’da isot üretiminde kadın işçilerin emeği öne çıkıyor. Günün ilk ışıklarıyla tesislere giden kadınlar, biberin ayıklanmasından kurutulmasına, salça ve pul biber haline getirilmesine kadar tüm aşamalarda görev alıyor.

Acısı ve keskin kokusuyla bilinen isotun işlenmesi sırasında zor şartlarda çalışan kadın işçiler, çuval başına 20 lira alarak günde ortalama bin lira gelir elde ediyor.

İSOTUN FİYATI 350-400 LİRA

Üreticiler, bu yıl isotun kilosunu 350 ile 400 lira arasında satışa sundu. Kentte “acı kırmızı altın” olarak da anılan isot, hem ekonomik değeriyle üreticilere katkı sağlıyor hem de Şanlıurfa mutfağının lezzetini taçlandırıyor.

