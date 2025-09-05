Kırmızı Altında Hasat Başladı! Kilosu 400 Liradan Satışa Çıktı

Şanlıurfa’nın yöresel mutfağının simgelerinden biri olan isotun üretim süreci başladı. Kentte eylül ayının gelmesiyle birlikte tarlalarda biber hasadı hız kazandı. Çiğköfte, lahmacun ve tepsi yemekleri başta olmak üzere birçok yemeğin vazgeçilmezi olan isot, zahmetli bir yolculuğun ardından sofralara ulaşıyor.

Türkiye’nin pul biber ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Şanlıurfa’da isot üretiminde kadın işçilerin emeği öne çıkıyor. Günün ilk ışıklarıyla tesislere giden kadınlar, biberin ayıklanmasından kurutulmasına, salça ve pul biber haline getirilmesine kadar tüm aşamalarda görev alıyor.

Kırmızı Altında Hasat Başladı! Kilosu 400 Liradan Satışa Çıktı - Resim : 1

Acısı ve keskin kokusuyla bilinen isotun işlenmesi sırasında zor şartlarda çalışan kadın işçiler, çuval başına 20 lira alarak günde ortalama bin lira gelir elde ediyor.

Kırmızı Altında Hasat Başladı! Kilosu 400 Liradan Satışa Çıktı - Resim : 2

İSOTUN FİYATI 350-400 LİRA

Üreticiler, bu yıl isotun kilosunu 350 ile 400 lira arasında satışa sundu. Kentte “acı kırmızı altın” olarak da anılan isot, hem ekonomik değeriyle üreticilere katkı sağlıyor hem de Şanlıurfa mutfağının lezzetini taçlandırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

