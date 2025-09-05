'Süper Meyve' Olarak Biliniyor: 12 İlçede Birden Hasadı Başladı! Üreticinin Yüzü Gülüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” projesi kapsamında ekilen aronya bahçelerinden bu yıl yaklaşık 135 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Söğütlü’de gerçekleşen hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, üreticilere bereketli bir sezon diledi. Baş, ilerleyen yıllarda aronya için işleme tesisleri kurulduğunda rekoltenin daha da artacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Bölgedeki üretim kapasitesi, işleme tesisi ve soğuk hava deposu kurulabilecek seviyeye ulaştı. Bu durum bizim açımızdan son derece önemli bir gelişme. Üretim ve işleme sürecinde ihtiyaç duyulan kalemler için hibe desteklerini devreye almayı, ayrıca üreticileri organik tarım desteğine dahil etmeyi planlıyoruz.

SİRKE, REÇEL, MARMELAT VE PEKMEZ YAPILIYOR

Aronya yetiştiricisi Cihat Özlük, bu yıl kuraklık nedeniyle zorluk yaşadıklarını ancak sulama sistemleri sayesinde kaliteli ürün elde ettiklerini söyledi. Özlük, aronyadan sirke, reçel, marmelat ve pekmez özü gibi birçok katma değerli ürün yaptığını dile getirdi.

Bir diğer üretici Sinan Efe ise 23 dönümlük arazide 11 bin fidanla üretime devam ettiklerini, 5 yıldır aronyanın verimli sonuçlar verdiğini ifade etti.

