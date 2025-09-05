Ünlü Çay Markasında Boya Skandalı! Yasal İşlem Başlatılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güncellenen listede, piyasada “doğal siyah çay” adıyla satılan ünlü bir markanın ürününde gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı.

DENETİMLERDE UYGUNSUZLUK ORTAYA ÇIKTI



Bakanlık tarafından yayımlanan listede siyah çay kategorisindeki ihlal dikkat çekti. Altın Gıda Filiz Engin firmasına ait “Yeni Altın Filiz Gold Siyah Çay” ürününün laboratuvar incelemelerinde, çayın doğal siyah çay olarak piyasaya sunulmasına rağmen içine gıda boyası katıldığı belirlendi.

UZMANLARDAN UYARI



Gıda güvenliği uzmanları, taklit ya da katkı maddesi eklenmiş ürünlerin insan sağlığı açısından ciddi tehlikeler barındırdığını vurguladı. Tüketicilere, satın aldıkları ürünlerin etiketlerini dikkatle incelemeleri ve güvenilir markaları tercih etmeleri çağrısında bulunuldu.

LİSTE GÜNCELLENDİ



Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı son listede sadece çay değil, farklı gıda gruplarında da benzer uygunsuzluklara rastlandı. Bakanlık, denetimlerin aralıksız süreceğini ve kurallara aykırı üretim yapan firmalara karşı yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi