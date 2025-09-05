Dolar ve Euro Güne Hareketli Başladı! İşte 5 Eylül 2025 Güncel Döviz Kurları

Haftanın son işlem gününde döviz kurları hareketli başladı. Dolar yılbaşına göre yüzde 16’nın üzerinde değer kazanırken, Euro’da da yükseliş trendi sürüyor. Peki 5 Eylül 2025 Cuma günü dolar, euro güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatlarının tarihi seviyelere ulaşmasının ardından yatırımcıların gözü yeniden döviz piyasasına çevrildi. Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, döviz piyasasında dalgalı seyrin sürmesine neden oluyor. Haftanın son işlem gününe hızlı bir başlangıç yapan Dolar ve Euro, yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

DOLAR YILBAŞINA GÖRE NE KADAR ARTTI?

Yılın başında 35,36 TL seviyesinde olan dolar, aradan geçen süreçte 5,80 lira yükselerek yüzde 16,40 oranında değer kazandı. Euro tarafında da benzer şekilde yukarı yönlü hareket gözlemleniyor. İşte 5 Eylül 2025 Cuma güncel döviz kurları...

PEKİ 5 EYLÜL 2025 CUMA GÜNÜ DOLAR, EURO NE KADAR?

DOLAR KAÇ TL?

ALIŞ: 41,26 TL
SATIŞ: 41,25 TL

EURO KAÇ TL?

ALIŞ: 48,22 TL
SATIŞ: 48,13 TL

