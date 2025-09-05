Altında Yeni Zirve! Rekora Doymuyor, Gözler Saat 15.30'da

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. 5 Eylül 2025 itibarıyla gram altın 4.720 TL’den, ons altın ise 3.560 dolardan işlem görüyor. Ons altın bu hafta %3,27 primle son 12 haftanın en yüksek haftalık kazancına ilerliyor.

Yıl boyunca küresel ticaret endişeleri, zayıflayan dolar ve jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişini sürdüren altın fiyatları, FED’den faiz indirimi beklentilerinin artması ve ABD Başkanı Trump’ın FED üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimi ile destek buldu. Kapalıçarşı’da gram altın 4.760 TL, çeyrek altın ise 7.765 TL’den satılıyor.

GÖZLER SAAT 15.30'DA

ABD’de istihdam piyasasından gelen veriler de piyasaların odağında. TSİ 15.30’da açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesi halinde altın fiyatlarında volatilitenin artabileceği uyarısı yapılıyor. Analistler, piyasanın FED ve ABD istihdam verileriyle şekilleneceğini belirtiyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.720 TL

Çeyrek altın 7.768 TL

Yarım altın 15.536 TL

Tam altın 30.683,92 TL

Cumhuriyet altını 30.930 TL

Gremse altın 76.945,11 TL

Kaynak: Haber Merkezi