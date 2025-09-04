Rekora Doymayan Altında Kritik Eşik Açıldı! Dev Bankadan Ağızları Açıkta Bırakan Tahmin: Gram Altın 7 Bin TL…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yatırımcılar haftanın dördüncü iş gününde güncel altın fiyatları sorguluyor. Eylül ayı ile birlikte gram altın rekor üstüne rekor kırarken gözler ABD’den gelen verilere çevrildi. Yatırım bankası Goldman Sachs, Fed’in bağımsızlığının zedelenmesinin küresel ekonomi üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini vurguladı. Uzmanlar küresel ekonomide yaşanan değer kayıplarına dikkat çekerek gram altın için çarpıcı bir tahminde bulundu.

Altın borcu olanlar dikkat! Gram altında yeni seviye açıklandı. 7 bin TL sınırını aşacak. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, tam, yarım, ve ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GÜVENLİ YATIRIM ARACI ALTIN REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Böylesi belirsiz bir ortamda, güvenli liman olarak görülen altın yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalara karşı altın talebinin artması ve fiyatların hızla yükselmesi bekleniyor.

DEV BANKADAN KORKUTAN ALTIN TAHMİNİ

Goldman Sachs raporunda, 2026 ortasına kadar ons altının 4 bin dolara ulaşmasının ana senaryo olduğu belirtildi. Daha iyimser tahminlerde ise ons altının 4 bin 500 doları görebileceği, ABD Hazine tahvillerinin sadece YÜZDE 1’inin altına inmesi durumunda ise 5 bin dolarlık tarihi rekorun mümkün olduğu ifade edildi. 2025 yılında altın, en çok kazandıran emtialardan biri oldu. Merkez bankalarının yoğun alımları, faiz indirimi beklentileri ve artan jeopolitik riskler altının değerini destekledi.

Goldman Sachs’a göre ons altının 5 bin dolara çıkması durumunda ve döviz kurunun 41,15 TL civarında sabit kalması halinde gram altının fiyatı 6 bin 600 ile 7 bin TL arasında seyredebilir. Bu, yerli yatırımcılar için tarihî bir zirve anlamına geliyor.

4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gelen gram altın tahmini sonrası gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. Peki 4 Eylül 2025 tam, yarım, gram ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları;

GRAM, ONS, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram Altın: Alış 4.670,80 TL – Satış 4.671,25 TL

Ons Altın: Alış 3.531, 57 Dolar – Satış 3.531,96 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.617. 00 TL – Satış 7.687,00 TL

CUMHURİYET, TAM, YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yarım Altın: Alış 15.234,00 TL – Satış 15.375,00 TL

Tam Altın: Alış 30.233,97 TL – Satış 30.821,84 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 30.377,00 TL – Satış 30,612, 00 TL

