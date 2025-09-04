Gün Işımadan Hasat Ediliyor, Ağaçlardan Tek Tek Toplanıyor! Türkler Kapış Kapış Alıyor: Faydası Saymakla Bitmiyor

Irak’ta kavurucu sıcakların etkisini artırmasıyla birlikte hurma hasadı hız kazandı. Çiftçiler, güneşin yakıcı etkisinden korunmak için sabah saat 04.00’te ağaçlara çıkıyor ve öğlene kadar süren zorlu mesaiyle ürünlerini topluyor.

Gün Işımadan Hasat Ediliyor, Ağaçlardan Tek Tek Toplanıyor! Türkler Kapış Kapış Alıyor: Faydası Saymakla Bitmiyor
Diyala kentinde hurma bağı işleten Adnan Abbas, bu mesleği babasından devraldığını ve çocukluğundan beri hurma yetiştiriciliğiyle uğraştığını anlattı. Abbas, hurmanın yetişme sürecini şu sözlerle özetledi:

Kış aylarında toprağı temizler, palmiye bakımına başlarız. Mart ayında ağaçları aşılama işlemini yaparız. Haziranda hurma salkımlarını aşağıya indiririz. Ağustos ayına gelindiğinde meyveler toplanmaya hazır hale gelir.

ONLARCA ÇEŞİDE SAHİP

Bölgede 150 yıllık palmiye ağaçları bulunduğunu belirten Abbas, Irak’ta onlarca hurma çeşidi yetiştiğini söyledi. En bilinen türler arasında Barhi, Breym, Cozi, Coz es-Semave, Hıyaret Hit, Mektul ve Bilge yer alıyor. Abbas’a göre, bu yıl verim geçtiğimiz yıla oranla daha yüksek. Bunun nedeni ise ağaçlara gösterilen özenli bakım.

TÜRK HACI ADAYLARININ GÖZDESİ

Abbas, geçmişte hacca giden Türk hacıların özellikle “Makkavi” çeşidi hurmayı tercih ettiğini, her yıl bu özel türü almak için uğradıklarını da dile getirdi. Bazı ağaçlardan ise yaklaşık 400 kilo hurma elde edilebildiğini, fiyatların ise çeşidine göre değişiklik gösterdiğini aktardı.

ÇİFTÇİLERİN ORTAK SORUNU İKLİM KOŞULLARI

Diyala’daki üreticilerin yanı sıra Basra’da hurma yetiştiren çiftçiler de verimi olumsuz etkileyen faktörlere dikkat çekiyor. Çiftçi Cevad Kazım, bölgede nehir sularının tuz oranının artması, toz fırtınaları ve aşırı sıcakların hurma ağaçlarını kuruma riskiyle karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

