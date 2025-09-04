Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi: Ev Sahiplerini Rahatlatacak Adım! Emlak Vergisinde Sistem Değişiyor

Emlak vergilerindeki fahiş artışlara karşı ev sahiplerini rahatlatacak adım geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 4 yıl sabit kalacak rayiç bedel için kapsamlı bir düzenleme hazırlanıyor.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi: Ev Sahiplerini Rahatlatacak Adım! Emlak Vergisinde Sistem Değişiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde emlak vergilerindeki artışlar vatandaşın tepkisini çekerken, konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 4 yıl boyunca sabit kalacak rayiç bedellere yönelik çalışma yapılması için talimat verdiği öğrenildi. Yapılacak araştırmalar ve hazırlanacak raporların ardından, emlak vergisine standart getirecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

EMRAK VERGİSİNDE STANDART GÜNDEMDE

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan emlak vergilerindeki artış, AKP’nin son MYK toplantısında da masaya yatırıldı. Toplantıda, belediyelerin farklı oranlarda yaptığı fahiş artışların vatandaşlar üzerinde ciddi yük oluşturduğu dile getirildi. MYK üyeleri, her ilçede farklı uygulamaların adaletsizlik yarattığını ve bu nedenle standardizasyona gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi: Ev Sahiplerini Rahatlatacak Adım! Emlak Vergisinde Sistem Değişiyor - Resim : 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÇALIŞMA TALİMATI

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, artışların gerçek piyasa değerlerini yansıtmadığı ifade edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 4 yıl boyunca geçerli olacak rayiç bedellerin belirlenmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Yapılacak araştırmaların ardından hazırlanacak raporlarla birlikte yeni düzenlemelerin kısa sürede yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TÜRKİYE KİRA ENFLASYONUNDA AVRUPA’DA İLK SIRADA

Toplantıda ayrıca, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci’nin yaptığı sunumda, gıda, ulaştırma ve kira kalemlerinin enflasyon sepetinin yüzde 55’ini oluşturduğu bilgisi paylaşıldı. Gelir seviyesi düşük kesimlerin fiyatlardaki hareketliliği daha sert hissettiği belirtilirken, özellikle kira enflasyonunun çarpıcı seviyelere ulaştığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi: Ev Sahiplerini Rahatlatacak Adım! Emlak Vergisinde Sistem Değişiyor - Resim : 2

Zeybekci’nin sunumuna göre, Türkiye yüzde 45 ile Avrupa’da kira enflasyonunda ilk sırada yer aldı. Bu oranla Türkiye’yi, yüzde 19 seviyesinde kalan Karadağ izliyor. Öte yandan, et fiyatlarının 2021’den bu yana yaklaşık 6 kat arttığı, tarımsal girdi maliyetlerinin de benzer ölçüde yükseldiği ifade edildi.

Ev Sahiplerini Heyecanlandıran Gelişme! Emlak Vergisindeki 15 Katlık Artışa Tepki Yağdı! AKP Geri Adım AttıEv Sahiplerini Heyecanlandıran Gelişme! Emlak Vergisindeki 15 Katlık Artışa Tepki Yağdı! AKP Geri Adım AttıEkonomi
Döviz Cephesinde Sessiz Fırtına: Dolar İstikrarlı Yükselişte, Euro ve Sterlin Dalgalı! İşte 4 Eylül 2025 Güncel Döviz KurlarıDöviz Cephesinde Sessiz Fırtına: Dolar İstikrarlı Yükselişte, Euro ve Sterlin Dalgalı! İşte 4 Eylül 2025 Güncel Döviz KurlarıEkonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Emlak Vergisi Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Rekora Doymayan Altında Kritik Eşik Açıldı! Dev Bankadan Ağızları Açıkta Bırakan Tahmin: Gram Altın 7 Bin TL… Gram Altında Rekor Yolda! Tarih Verildi
Döviz Cephesinde Sessiz Fırtına: Dolar İstikrarlı Yükselişte, Euro ve Sterlin Dalgalı! İşte 4 Eylül 2025 Güncel Döviz Kurları Döviz Cephesinde Sessiz Fırtına
Taşıt Kredilerinde Faizler Baş Aşağı! 280 Bin Lira Taşıt Kredisinin Geri Ödeme Tablosu Ortaya Çıktı Taşıt Kredilerinde Faizler Baş Aşağı! 280 Bin Lira Taşıt Kredisinin Geri Ödeme Tablosu Ortaya Çıktı
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
ÇOK OKUNANLAR
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti
Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı