Ev Sahiplerini Heyecanlandıran Gelişme! Emlak Vergisindeki 15 Katlık Artışa Tepki Yağdı! AKP Geri Adım Attı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni emlak rayiç bedelleri ve vergi artışları netleşmeye başladı. 2026-2029 döneminde geçerli olacak yeni birim değerler, özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirler ve turizm bölgelerinde dikkat çekici artışlar içeriyor. Bazı bölgelerde rayiç bedeller ve buna bağlı emlak vergilerinin 10 ila 15 kat yükselmesi öngörülüyor.

ARTIŞ SADECE VERGİYLE SINIRLI KALMAYACAK

Belirlenen yeni bedeller, yalnızca emlak vergilerini değil, aynı zamanda taşınmaz kültür varlıkları katkı payı, değerli konut vergisi, tapu harcı, emsal kira bedeli, değer artış kazancı, veraset ve intikal vergisi gibi yedi farklı kalemi de doğrudan etkileyecek. Uzmanlar, bu durumun dolaylı olarak kira fiyatlarını, konut satışlarını ve inşaat maliyetlerini artırabileceğini vurguluyor.

İTİRAZ İÇİN SON TARİH 8 EYLÜL

Yeni rayiç bedellere itiraz etmek isteyenler için dava açma süresi 30 gün olsa da adli tatil nedeniyle süre 8 Eylül 2025’e kadar uzatıldı. Vatandaşların doğrudan vergi mahkemelerine başvurması gerekiyor, çünkü belediyelere yapılan itirazların dava açma süresini durdurmadığı belirtiliyor. Ayrıca dikkat çeken bir detay da açılan bir davadan çıkacak iptal kararı, sadece başvuru sahibini değil, aynı sokak veya mahalledeki tüm mükellefleri kapsayabiliyor.

AKP’DEN "MAĞDURİYETE İZİN VERMEYECEĞİZ" MESAJI

Son günlerde tartışma konusu olan arsa rayiç bedelleri ve emlak vergilerindeki artış, kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Gelen eleştirilerin ardından AKP’den vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, 2026’da uygulanacak emlak vergilerinde vatandaşın mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.

"VATANDAŞIMIZIN SIKINTIYA DÜŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Demir yaptığı yazılı açıklamada, gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarının vatandaş üzerinde yük oluşturmayacağını vurgulayarak, "2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin, gerçeği yansıtmayan artışlarla milletimizi zor durumda bırakmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA SÜREÇ İZLENİYOR

Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sürecin titizlikle takip edildiğini belirterek, "Türkiye genelinde yapılan rayiç bedel tespitleri, artış oranları ve bunların vatandaşa etkileri en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Olası mağduriyetler yasal ve idari düzenlemelerle ortadan kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ HALKIN HAKKINI KORUMAK"

Vatandaşın yükünü artıran değil, nefes aldıran bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Demir, "Önceliğimiz halkımızın hakkını korumak, adaleti sağlamak ve hizmeti vatandaşın omuzlarına yük bindirmeden sürdürebilmektir. Bu meselede de milletimizin yanındayız, mağduriyete asla izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA