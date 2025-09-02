Dolar ve Euro Bugün de Tırmanışta! Yeni Bir Rekor mu Geliyor? İşte 2 Eylül Piyasa Fiyatları...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eylül ayı itibariyle yeni ayın ruhu, döviz piyasasına da yansıdı. Yeni haftada döviz piyasalarındaki hareketlilik dikkat çekerken, dün dolar kuru sınırlı yükselişle 41 liranın üzerine çıkmış, euro ve sterlin tarafında da değer artışları öne çıkmıştı.

YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Ağustos ayını yüzde 1’lik yükselişle tamamlayan dolar, dün 41,0513 liraya çıkarak sekiz ayda toplamda 5,69 lira artış göstermişti. Böylece yıl başından bu yana yüzde 16,07, son bir yılda ise yüzde 20,54 oranında yükseliş kaydetmişti.

PİYASADAKİ SON DURUM NE?

Serbest piyasada dolar bugün de yükselişini sürdürdü. İstanbul serbest piyasada döviz kurları haftanın ikinci işlem gününe sınırlı bir yükselişle başladı. 2 Eylül 2025 Salı sabahı itibarıyla dolar 41,1440 liradan, avro ise 48,1550 liradan satılıyor.

DÜN 41 LİRAYI AŞMIŞTI

Güne 41,1420 liradan alınarak başlayan dolar, dünkü kapanışa göre bir miktar yükselmiş durumda. Aynı şekilde, euro da 48,1530 liradan alınıp 48,1550 liradan satışa sunuluyor.

Dün serbest piyasada doların satış fiyatı 41,1070 TL, avronun satış fiyatı ise 48,1650 TL olarak kaydedilmişti. Yatırımcılar, haftanın ilk gününde döviz kurlarındaki yön arayışını yakından takip ediyor.