Dolar ve Euro Bugün de Tırmanışta! Yeni Bir Rekor mu Geliyor? İşte 2 Eylül Piyasa Fiyatları...

Yeni ayın ilk gününde dün güne dalgalı başlayan döviz piyasasında yükseliş bugün de devam etti. Dün 41 lirayı aşan dolar güne bugün güne 41,1440 lira ile başladı. Dün 47,9150 liraya ulaşan euro ise güne 48,1550 lira ile başladı. İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları…

Son Güncelleme:
Dolar ve Euro Bugün de Tırmanışta! Yeni Bir Rekor mu Geliyor? İşte 2 Eylül Piyasa Fiyatları...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eylül ayı itibariyle yeni ayın ruhu, döviz piyasasına da yansıdı. Yeni haftada döviz piyasalarındaki hareketlilik dikkat çekerken, dün dolar kuru sınırlı yükselişle 41 liranın üzerine çıkmış, euro ve sterlin tarafında da değer artışları öne çıkmıştı.

YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Ağustos ayını yüzde 1’lik yükselişle tamamlayan dolar, dün 41,0513 liraya çıkarak sekiz ayda toplamda 5,69 lira artış göstermişti. Böylece yıl başından bu yana yüzde 16,07, son bir yılda ise yüzde 20,54 oranında yükseliş kaydetmişti.

Dolar ve Euro Bugün de Tırmanışta! Yeni Bir Rekor mu Geliyor? İşte 2 Eylül Piyasa Fiyatları... - Resim : 1

PİYASADAKİ SON DURUM NE?

Serbest piyasada dolar bugün de yükselişini sürdürdü. İstanbul serbest piyasada döviz kurları haftanın ikinci işlem gününe sınırlı bir yükselişle başladı. 2 Eylül 2025 Salı sabahı itibarıyla dolar 41,1440 liradan, avro ise 48,1550 liradan satılıyor.

Dolar ve Euro Bugün de Tırmanışta! Yeni Bir Rekor mu Geliyor? İşte 2 Eylül Piyasa Fiyatları... - Resim : 2

DÜN 41 LİRAYI AŞMIŞTI

Güne 41,1420 liradan alınarak başlayan dolar, dünkü kapanışa göre bir miktar yükselmiş durumda. Aynı şekilde, euro da 48,1530 liradan alınıp 48,1550 liradan satışa sunuluyor.

Dün serbest piyasada doların satış fiyatı 41,1070 TL, avronun satış fiyatı ise 48,1650 TL olarak kaydedilmişti. Yatırımcılar, haftanın ilk gününde döviz kurlarındaki yön arayışını yakından takip ediyor.

Döviz Piyasaları Yeni Aya Hareketli Başladı! İşte 1 Eylül 2025 Dolar, Euro ve Sterlin'in Güncel DurumuDöviz Piyasaları Yeni Aya Hareketli Başladı! İşte 1 Eylül 2025 Dolar, Euro ve Sterlin'in Güncel DurumuEkonomi

Altında Çifte Rekor! Tırmanışı Durdurulamıyor, Her Gün Zirvesini YeniliyorAltında Çifte Rekor! Tırmanışı Durdurulamıyor, Her Gün Zirvesini YeniliyorEkonomi

Etiketler
Dolar Euro Döviz
Son Güncelleme:
Artık Kola İçmek Bile Lüks Olacak! Dev Zam Geliyor, O Tarihten İtibaren Geçerli Olacak Kolaya Dev Zam! O Tarihten İtibaren Geçerli
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet
1 Damla Su İstemeyen Bereketli Hasat Başladı! Kozmetikten Yeme Kadar Kullanılıyor 1 Damla Su İstemeyen Bereketli Hasat Başladı! Kozmetikten Yeme Kadar Kullanılıyor
Ulaşımda Flaş Karar: Yaş Sınırı Kalktı! Toplu Taşıma Artık Onlara da İndirimli Oldu Ulaşımda Flaş Karar: Yaş Sınırı Kalktı! Toplu Taşıma Artık Onlara da İndirimli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu
Polis Düğünü Bastı, Bir Anda Ortalık Karıştı! Polis Düğünü Bastı, Arbede Çıktı
İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü
Bakanlık Duyurdu: 'Gizemli Kutu' Satışı Yapan Sitelere Erişim Engeli Getirildi 'Gizemli Kutu' Satışı Yapan Sitelere Erişim Engeli