Ulaşımda Flaş Karar: Yaş Sınırı Kalktı! Toplu Taşıma Artık Onlara da İndirimli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da toplu ulaşımda öğrenci indirimiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2024 Temmuz ayında aldığı ve 30 yaşını dolduran öğrencilerin indirim oranını yüzde 10’a düşüren karar, açılan dava sonucunda iptal edildi. Böylece 30 yaş üzerindeki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de yeniden indirimli İstanbulkart kullanabilecek.

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İBB yönetiminin öğrencilerin hakkını elinden alan uygulamasını hukuk yoluyla geri aldık. Bugünden itibaren 30 yaş üzerindeki öğrenciler de indirimli ulaşım hakkına kavuştu" ifadelerini kullandı.

Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gaspedilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık.



Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor.



AK Parti varoldukça, milletimizin önüne konan hiçbir… — Abdullah Özdemir (@abdullahozdemir) September 1, 2025

Özdemir, ayrıca AKP’nin öğrencilerin menfaatlerini korumak için mücadelesini sürdüreceğini vurgulayarak, "Partimiz var oldukça milletimizin önüne konan engeller kalıcı olmayacaktır. Hukuk mücadelesini başarıyla yürüten meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Bu karar, eğitim hayatına devam eden ancak yaş sınırı nedeniyle indirimden yararlanamayan binlerce öğrenci için sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi