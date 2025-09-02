Ulaşımda Flaş Karar: Yaş Sınırı Kalktı! Toplu Taşıma Artık Onlara da İndirimli Oldu

İstanbul’da toplu ulaşımda öğrenci indirimi için yaş sınırı kaldırıldı. Artık 30 yaşın üzerindeki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yeniden indirimli İstanbulkart kullanabilecek.

Son Güncelleme:
Ulaşımda Flaş Karar: Yaş Sınırı Kalktı! Toplu Taşıma Artık Onlara da İndirimli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da toplu ulaşımda öğrenci indirimiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2024 Temmuz ayında aldığı ve 30 yaşını dolduran öğrencilerin indirim oranını yüzde 10’a düşüren karar, açılan dava sonucunda iptal edildi. Böylece 30 yaş üzerindeki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de yeniden indirimli İstanbulkart kullanabilecek.

Ulaşımda Flaş Karar: Yaş Sınırı Kalktı! Toplu Taşıma Artık Onlara da İndirimli Oldu - Resim : 1

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İBB yönetiminin öğrencilerin hakkını elinden alan uygulamasını hukuk yoluyla geri aldık. Bugünden itibaren 30 yaş üzerindeki öğrenciler de indirimli ulaşım hakkına kavuştu" ifadelerini kullandı.

Özdemir, ayrıca AKP’nin öğrencilerin menfaatlerini korumak için mücadelesini sürdüreceğini vurgulayarak, "Partimiz var oldukça milletimizin önüne konan engeller kalıcı olmayacaktır. Hukuk mücadelesini başarıyla yürüten meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ulaşımda Flaş Karar: Yaş Sınırı Kalktı! Toplu Taşıma Artık Onlara da İndirimli Oldu - Resim : 2

Bu karar, eğitim hayatına devam eden ancak yaş sınırı nedeniyle indirimden yararlanamayan binlerce öğrenci için sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi.

İstanbul Trafiğinde Yeni Dönem! Bugünden İtibaren Artık Buralara Park Etmek Yasakİstanbul Trafiğinde Yeni Dönem! Bugünden İtibaren Artık Buralara Park Etmek YasakEkonomi

Konut Piyasasında Yeni Trend: Kiracıların Gözdesi Bu Evler Oldu! Her 3 Evden 1’i Artık Böyle İlana ÇıkıyorKonut Piyasasında Yeni Trend: Kiracıların Gözdesi Bu Evler Oldu! Her 3 Evden 1’i Artık Böyle İlana ÇıkıyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İstanbul Toplu Taşıma
Son Güncelleme:
Ademola Lookman Transferinde Sıcak Gelişme! Fenerbahçe Mi? Galatasaray Mı? KAP Bekleniyor Fenerbahçe Mi? Galatasaray Mı?
Hollandalı Banka Devi, Türkiye İçin Büyüme Tahminini Değiştirdi Hollandalı Banka, Türkiye İçin Büyüme Tahminini Değiştirdi
Sergen Yalçın İlk Transferini Yaptı! 8 Milyon Euroluk Çek Yıldız Beşiktaş’ta! Hayırlı Uğurlu Olsun Sergen Yalçın İlk Transferini Yaptı
Altında Çifte Rekor! Tırmanışı Durdurulamıyor, Her Gün Zirvesini Yeniliyor Altında Çifte Rekor
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu
Polis Düğünü Bastı, Bir Anda Ortalık Karıştı! Polis Düğünü Bastı, Arbede Çıktı
İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü İSTOÇ'ta Büyük Yangın! 17 İş Yeri Zarar Gördü
Bakanlık Duyurdu: 'Gizemli Kutu' Satışı Yapan Sitelere Erişim Engeli Getirildi 'Gizemli Kutu' Satışı Yapan Sitelere Erişim Engeli