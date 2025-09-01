İstanbul Trafiğinde Yeni Dönem! Bugünden İtibaren Artık Buralara Park Etmek Yasak

İstanbul Valiliği motosikletler için yeni düzenleme getirdi. Artık kaldırım, yaya yolu ve meydanlara park yasak olacak, trafiğe kapalı alanlara girişe kesinlikle izin verilmeyecek.

İstanbul Trafiğinde Yeni Dönem! Bugünden İtibaren Artık Buralara Park Etmek Yasak
İstanbul Valiliği, şehirde motosiklet kullanımına yönelik önemli bir düzenleme yayımladı. Alınan karara göre motosikletlerin kaldırım, yaya yolu ve meydanlara park etmesine artık kesinlikle izin verilmeyecek. Ayrıca trafiğe kapalı alanlara motosikletle giriş yapılmasına da müsaade edilmeyecek.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YENİ GENELGE

Valilik tarafından yayımlanan genelgede, motosiklet ve motorlu bisikletlerin ulaşımda kolaylık ve maliyet avantajı sağlaması nedeniyle son yıllarda yoğun şekilde tercih edildiğine dikkat çekildi. Araç sayısındaki artışın, uygun park alanlarının belirlenmesi ihtiyacını doğurduğu vurgulandı.

BURALARA PARK EDİLMESİ YASAKLANDI

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61. maddesi hatırlatılarak, duraklama yasağı bulunan bölgeler, geçiş yolları, yangın musluklarının çevresi, toplu taşıma duraklarının yakınları, üst geçit ve köprü çevresi gibi birçok noktada motosiklet parkının yasak olduğu ifade edildi. Ayrıca engelliler için ayrılmış park alanlarının da kesinlikle kullanılmaması gerektiği belirtildi.

"KESİNLİKLE MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Genelgede, "Trafik akışını engellemeyecek şekilde motosiklet park alanlarının belediyelerce ivedilikle belirlenmesi, kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda park yapılmaması ve trafiğe kapalı bölgelere motosikletle girişe kesinlikle izin verilmemesi" ifadelerine yer verildi.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul’da motosiklet park alanlarının yeniden planlanması ve sürücüler için daha düzenli bir trafik akışı sağlanması amaçlanıyor.

