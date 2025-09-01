Son Dakika! Emekli Olacaklar Dikkat! 2025’te Emekli Olsan Ne Olur 2026’yı Beklesen Ne? Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı

Türkiye’de milyonlarca çalışan emeklilik için gün saymakta. Peki emekli olacaklar 2025 yılında mı emekli olmalı yoksa 2026 yılında mı? Merak edilen soruyu SGK Uzmanı Özgür Erdursun yanıtladı. Bu detaya aman dikkat edin! İşte merak edilen emeklilik detayı…

Son Dakika! Emekli Olacaklar Dikkat! 2025’te Emekli Olsan Ne Olur 2026’yı Beklesen Ne? Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı
2026 yılına sayılı günler kala gözler emeklilere çevrildi. Milyonlarca çalışan bu yıl mı yoksa önümüzdeki yıl mı emekli olunmalı konusunda kararsız. Geçtiğimiz yıl enflasyon nedeniyle emekliliğini erteleyenler maaşlarında %31'e varan kayıplar yaşasa da, 2026'da tablo daha farklı. Peki 2025 yılında mı emekli olunmalı yoksa 2026 yılında mı? Çalışanların merak ettiği soru sonunda yanıt buldu.

EMEKLİ OLACAKLAR DİKKAT! SGK UZMANI ÖZGÜR ERDURSUN KRİTİK RAKAMLARI AÇIKLADI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un çalışanların merak ettiği soruyu köşe yazısında cevapladı. Erdursun'un Dünya gazetesindeki köşe yazısında aktardığına göre, ekonomi yönetiminin hedeflediği enflasyon oranlarına göre, 2025'ten 2026'ya emekliliğini erteleyenleri bekleyen durum şöyle:

Enflasyon %24 olursa: 2026'da bağlanacak emekli maaşı, 2025'e göre yaklaşık %7,9 daha düşük olabilir.

Enflasyon %30 olursa: Bu kayıp %3,75 seviyesinde kalabilir.

Bu rakamlar, geçtiğimiz yıla göre çok daha az bir kayıp potansiyeli gösteriyor. Ancak uzmanlar, asıl kararın sadece enflasyona bakarak verilmemesi gerektiğini, kişinin çalışmaya devam etme imkanının belirleyici olduğunu vurguluyor.

2025 YILINDA MI EMEKLİ OLUNMALI YOKSA 2026 YILINDA MI?

2025'te emekli olmanın avantajları:

Maaş Kaybı Yaşanmaz: Emekli aylığı, mevcut şartlarda herhangi bir enflasyon farkı kaybı olmadan bağlanır.

Yalnızca Emekli Maaşına Odaklanma: Çalışmaya devam etme şansı olmayanlar için en güvenli ve mantıklı tercih olabilir.

2026'ya ertelemenin avantajları:

Çalışmaya Devam İmkanı: İş güvencesi olan veya yüksek maaşlı çalışanlar, emekli maaşındaki %3,75-%7,9'luk olası kaybı çalışarak elde ettikleri gelirle kısa sürede (3-4 yıl içinde) telafi edebilir.

Yüksek Gelirliler İçin Kârlı: Özellikle asgari ücretin 5 ila 7,5 katı maaş alanlar için çalışmaya devam etmek, emeklilik maaşından çok daha yüksek bir gelir sağlar.

Uzmanlara göre, bu yıl emekli olması gerekenler:

• 2026 yılında aynı iş yerinde çalıştırılmayacağı kesin olanlar.

• Sağlık veya kişisel nedenlerle çalışmaya devam edemeyecekler.
2026'yı bekleyebilecek olanlar:

• İş güvencesi yüksek olan ve çalışmaya devam etme imkanı bulunanlar.

• Yüksek maaşlı pozisyonlarda çalışanlar.

