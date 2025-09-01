Son Dakika! Emekli Olacaklar Dikkat! 2025’te Emekli Olsan Ne Olur 2026’yı Beklesen Ne? Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 yılına sayılı günler kala gözler emeklilere çevrildi. Milyonlarca çalışan bu yıl mı yoksa önümüzdeki yıl mı emekli olunmalı konusunda kararsız. Geçtiğimiz yıl enflasyon nedeniyle emekliliğini erteleyenler maaşlarında %31'e varan kayıplar yaşasa da, 2026'da tablo daha farklı. Peki 2025 yılında mı emekli olunmalı yoksa 2026 yılında mı? Çalışanların merak ettiği soru sonunda yanıt buldu.

EMEKLİ OLACAKLAR DİKKAT! SGK UZMANI ÖZGÜR ERDURSUN KRİTİK RAKAMLARI AÇIKLADI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un çalışanların merak ettiği soruyu köşe yazısında cevapladı. Erdursun'un Dünya gazetesindeki köşe yazısında aktardığına göre, ekonomi yönetiminin hedeflediği enflasyon oranlarına göre, 2025'ten 2026'ya emekliliğini erteleyenleri bekleyen durum şöyle:

Enflasyon %24 olursa: 2026'da bağlanacak emekli maaşı, 2025'e göre yaklaşık %7,9 daha düşük olabilir.

Enflasyon %30 olursa: Bu kayıp %3,75 seviyesinde kalabilir.

Bu rakamlar, geçtiğimiz yıla göre çok daha az bir kayıp potansiyeli gösteriyor. Ancak uzmanlar, asıl kararın sadece enflasyona bakarak verilmemesi gerektiğini, kişinin çalışmaya devam etme imkanının belirleyici olduğunu vurguluyor.

2025'te emekli olmanın avantajları:

Maaş Kaybı Yaşanmaz: Emekli aylığı, mevcut şartlarda herhangi bir enflasyon farkı kaybı olmadan bağlanır.

Yalnızca Emekli Maaşına Odaklanma: Çalışmaya devam etme şansı olmayanlar için en güvenli ve mantıklı tercih olabilir.

2026'ya ertelemenin avantajları:

Çalışmaya Devam İmkanı: İş güvencesi olan veya yüksek maaşlı çalışanlar, emekli maaşındaki %3,75-%7,9'luk olası kaybı çalışarak elde ettikleri gelirle kısa sürede (3-4 yıl içinde) telafi edebilir.

Yüksek Gelirliler İçin Kârlı: Özellikle asgari ücretin 5 ila 7,5 katı maaş alanlar için çalışmaya devam etmek, emeklilik maaşından çok daha yüksek bir gelir sağlar.

Uzmanlara göre, bu yıl emekli olması gerekenler:

• 2026 yılında aynı iş yerinde çalıştırılmayacağı kesin olanlar.

• Sağlık veya kişisel nedenlerle çalışmaya devam edemeyecekler.

2026'yı bekleyebilecek olanlar:

• İş güvencesi yüksek olan ve çalışmaya devam etme imkanı bulunanlar.

• Yüksek maaşlı pozisyonlarda çalışanlar.

Kaynak: Haber Merkezi