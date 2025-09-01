Bakanlık Düğmeye Bastı, Yeni Dönem Bugün Başladı: Artık Tapunuz Olsa Bile Size Sorulmadan Kiraya Verilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de uzun süredir üzerinde çalışılan "toprak düzenlemesi" uygulaması bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 yıl boyunca ekilmeyen arazilerin ekonomiye kazandırılması amacıyla harekete geçti. Yeni düzenlemeyle birlikte 14 bin dekar büyüklüğünde tarım arazisi sezonluk olarak kiraya çıkarıldı.

RIZA ŞARTI OLMAYACAK

Uygulamaya göre, tarlasını iki yıl boyunca işlemeyen arazi sahiplerinin rızası aranmadan bu araziler üçüncü kişilere veya kurumlara kiralanabilecek. Elde edilecek kira gelirleri doğrudan arazi sahibine aktarılacak. Böylece hem atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması hem de ülke ekonomisine 75 milyar liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

HANGİ ARAZİLER KİRALANABİLECEK?

Antalya’da 4 bin 300 dekar, Konya’da 10 bin dekar ve Kayseri’de 1.650 parsel tarım arazisinin kullanılmadığı belirlendi. Bazı illerde ise boş arazi tespit edilmedi. Geçen yıl ekilmeyen ancak bu yıl işlenen araziler kapsam dışı bırakıldı.

EN YÜKSEK TEKLİFİ VEREN KAZANACAK

Kiralama süreci için çiftçiler, il müdürlüklerine başvurarak "tarım arazisi kiralama talep formu" doldurabilecek. Ayrıca Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de başvuru yapılabilecek. Birden fazla talep olması halinde en yüksek teklifi veren öncelikli olacak. Teklif eşitliğinde ise arazinin tarımsal potansiyeli yüksek olan ya da bitişik arazisi bulunan işletmelere öncelik tanınacak.

7 GÜN BOYUNCA İLAN EDİLECEK

Araziler 7 gün boyunca muhtarlıklarda ve il müdürlüğü internet sitelerinde ilan edilecek. Sözleşmeler sezonluk olarak düzenlenecek. Tarım dışı kullanımın tespit edilmesi durumunda sözleşmeler feshedilecek. Arazi sahiplerinin vefat ettiği ancak miras paylaşımının yapılmadığı durumlarda ise kira bedeli kamu bankasında açılacak hesaba yatırılarak hak sahiplerine teslim edilecek.

BAKANLIK YETKİSİYLE KİRALANACAK

Bu uygulamada nihai karar merci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olacak. Arazi sahibinin rızası olmasa bile bakanlık yetkisiyle kiralama işlemleri yapılacak.

