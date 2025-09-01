Konyalı Saat’in Ortağı Havva Nurhan Nalçacı Hayatını Kaybetti! Lüks Saatleri Türkiye’ye Getiren İsimdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’ye lüks saat markalarını getiren Konyalı Saat’in sahiplerinden Havva Nurhan Nalçacı vefat etti. Sektörde "Saat kraliçesi" olarak bilinen Nalçacı’nın ölümü ailesini, yakınlarını ve iş dünyasını yasa boğdu.

Konyalı Saat’in kurucusu Mustafa Nalçacı’nın kızı olan Havva Nurhan Nalçacı, kardeşleri İrfan ve İhsan Nalçacı ile birlikte aile şirketlerini yönetiyordu. Konyalı Saat’in yanı sıra Erben Control Systems, Bakkal ve Erben markalarının da yönetiminde aktif rol üstlenen Nalçacı, uzun yıllar boyunca Türkiye’de saat sektörünün öncü isimlerinden biri olarak tanındı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Nalçacı’nın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nden kaldırılarak Kazlıçeşme Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

HAVVA NURHAN NALÇACI KİMDİR?

1960’lı yıllarda Konya’dan İstanbul’a taşınan Nalçacı Ailesi’nin ikinci kuşak temsilcilerinden olan Havva Nurhan Nalçacı, babasının yönlendirmesiyle yabancı dil eğitimi aldıktan sonra aile işine katıldı. Uzun yıllar Konyalı Saat’i yöneten Nalçacı, şirketin 2001 yılında büyüme kararı alarak birçok mağaza açmasında da etkili oldu. Ayrıca park sistemleri alanında faaliyet gösteren Erben Control Systems’in de yönetiminde yer aldı.

