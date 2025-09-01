Konut Piyasasında Yeni Trend: Kiracıların Gözdesi Bu Evler Oldu! Her 3 Evden 1’i Artık Böyle İlana Çıkıyor

Gayrimenkul piyasasında yeni trend eşyalı kiralık daireler oldu. Türkiye genelinde her 3 kiralık evden 1’i eşyalı olarak ilana çıkıyor. Ev sahipleri daha yüksek kira getirisi elde ederken, kiracılar taşınma kolaylığı ve masraf avantajı sağlıyor.

Türkiye’de kiralık konut piyasasında son dönemin öne çıkan trendi 'eşyalı daireler' oldu. İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) tarafından yapılan analiz, ülke genelindeki kiralık konutların üçte birinden fazlasının eşyalı olarak ilana çıktığını ortaya koydu. Ev sahiplerine yüzde 20-30 daha fazla getiri sağlayan, kiracılara ise taşınma kolaylığı ve eşya masrafından tasarruf imkanı sunan bu model, özellikle bazı şehirlerde yoğun ilgi görüyor.

Konut Piyasasında Yeni Trend: Kiracıların Gözdesi Bu Evler Oldu! Her 3 Evden 1’i Artık Böyle İlana Çıkıyor - Resim : 1

KİRACILAR İÇİN PRATİK, EV SAHİPLERİ İÇİN DAHA KAZANÇLI

Uzmanlara göre, konutların görece düşük maliyetlerle eşyalı hale getirilebilmesi ve kira bedellerinde ciddi artış sağlaması bu talebi artırıyor. Kiracı tarafında ise eşyalı daireler, taşınma sürecini kolaylaştırdığı ve ek mobilya masrafını ortadan kaldırdığı için tercih ediliyor. Ayrıca eşyalı dairelerde kiracılar genellikle 1-2 yıl oturduktan sonra çıkış yapıyor, bu da ev sahiplerine daha güncel fiyatlarla yeniden kiralama fırsatı veriyor.

EŞYALI KİRALIK İLANLARIN LİDERİ O ŞEHİR OLDU

Konut Piyasasında Yeni Trend: Kiracıların Gözdesi Bu Evler Oldu! Her 3 Evden 1’i Artık Böyle İlana Çıkıyor - Resim : 2

İGD tarafından paylaşılan analizde, toplam içinde "eşyalı kiralık" oranı en yüksek iller şöyle:

1-Isparta: %67,6
2-Burdur: %67,1
3-Muş: %66,9
4-Bingöl: %63,3
5-Kars: %63,1
6-Aksaray: %57,5
7-Karaman: %57,1
8-Denizli: %55,8
9-Kütahya: %54,0
10-Muğla: %53,5
11-Afyonkarahisar: %52,7
12-Aydın: %52,4
13-Bitlis: %51,9
14-Karabük: %50,8
15-Edirne: %50,6

İSTANBUL ORTALAMANIN ALTINDA KALDI

Türkiye’nin en büyük kiralık konut piyasasına sahip İstanbul’da ise tablo farklı. Kentteki kiralık dairelerin yalnızca yüzde 26,6’sı eşyalı. Bu oran, Türkiye ortalamasının altında kalıyor. Sektör temsilcileri, İstanbul’da hem boş konut arzının fazla olması hem de geniş bir piyasanın bulunması nedeniyle eşyalı kiralık oranının düşük kaldığını belirtiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Konut Kiralık ev
