Konut Kredisi Faizleri Düştü: 2 Milyon TL'nin Geri Ödemesi Belli Oldu! İşte Aylık Taksit Tutarı

Ev sahibi olmayı planlayanlar için konut kredisi faizleri düşüşte. En düşük oran yüzde 2,79’a gerilerken, 10 yıl vadeli 2 milyon TL kredi çekenlerin toplam geri ödemesi belli oldu. İşte 120 ay vadeli kredi için ödeme detayları…

Son Güncelleme:
Konut Kredisi Faizleri Düştü: 2 Milyon TL'nin Geri Ödemesi Belli Oldu! İşte Aylık Taksit Tutarı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların konut kredisi faiz oranlarındaki değişimleri yakından izliyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisiyle son dönemde oranlarda gerileme yaşanırken, bugün itibarıyla en düşük konut kredisi faizi yüzde 2,79 seviyesine indi. Bankaların güncel oranlarına göre, 10 yıl (120 ay) vadeli 2 milyon TL’lik konut kredisi çeken bir kişinin toplam geri ödeme tutarı da netleşti.

Konut Kredisi Faizleri Düştü: 2 Milyon TL'nin Geri Ödemesi Belli Oldu! İşte Aylık Taksit Tutarı - Resim : 1

En yüksek faiz oranı ise yüzde 4,29 olarak kayıtlara geçti. Faizlerdeki bu düşüş, kredi kullanarak ev almak isteyenler için aylık taksitleri ve toplam geri ödeme miktarını doğrudan etkiliyor.

İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08TL
Toplam Ödeme: 7.206.609TL

GARANTİ
Faiz Oranı: %3,01
Aylık Taksit: 61.964,48TL
Toplam Ödeme: 7.472.187TL

YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 61.595,32TL
Toplam Ödeme: 7.420.012TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62.704,27TL
Toplam Ödeme: 7.561.212TL

TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 68.121,51TL
Toplam Ödeme: 8.197.831TL

ING
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 75.724,03TL
Toplam Ödeme: 9.113.667TL

KUVEYT TÜRK
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14TL
Toplam Ödeme: 6.981.442TL

VAKIF KATILIM
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14TL
Toplam Ödeme: 6.978.856TL

HALKBANK
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14TL
Toplam Ödeme: 6.983.431TL

TEB
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 64.561,96TL
Toplam Ödeme: 7.777.811TL

TasteAtlas Dünyanın En İyi Mutfaklarını Açıkladı: Türkiye’nin Yeri ve Zirvedeki Ülke Tartışma YarattıTasteAtlas Dünyanın En İyi Mutfaklarını Açıkladı: Türkiye’nin Yeri ve Zirvedeki Ülke Tartışma YarattıYaşam

En Çok Konut Satışı Olan Şehirler Belli Oldu! Ev Almak İsteyen Yatırımcı Bu İllere KoştuEn Çok Konut Satışı Olan Şehirler Belli Oldu! Ev Almak İsteyen Yatırımcı Bu İllere KoştuEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Konut Kredi Faiz Oranları
Son Güncelleme:
Atilla Yeşilada: Çok Daha Zorlu Olacak Atilla Yeşilada: Çok Daha Zorlu Olacak
Bu Meslekleri Yapanlar Yaşadı! SGK’dan 45 Mesleğe Yıpranma Payı Fırsatı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz, Hemen Kontrol Edin SGK’dan 45 Mesleğe Yıpranma Payı!
O Ürünleri Sakın Ağzınıza Sürmeyin! Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı: O Et Ürünlerinde Domuz ve Sakatat Tespit Edildi Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı
ABD'den Bitcoin Hamlesi: Satışı Durdurulacak ABD'den Bitcoin Hamlesi; Satışı Durdurulacak
ÇOK OKUNANLAR
Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Cumhurbaşkanı İsim Vermeden Sahip Çıktı, CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi