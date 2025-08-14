Konut Kredisi Faizleri Düştü: 2 Milyon TL'nin Geri Ödemesi Belli Oldu! İşte Aylık Taksit Tutarı
Ev sahibi olmayı planlayanlar için konut kredisi faizleri düşüşte. En düşük oran yüzde 2,79’a gerilerken, 10 yıl vadeli 2 milyon TL kredi çekenlerin toplam geri ödemesi belli oldu. İşte 120 ay vadeli kredi için ödeme detayları…
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların konut kredisi faiz oranlarındaki değişimleri yakından izliyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisiyle son dönemde oranlarda gerileme yaşanırken, bugün itibarıyla en düşük konut kredisi faizi yüzde 2,79 seviyesine indi. Bankaların güncel oranlarına göre, 10 yıl (120 ay) vadeli 2 milyon TL’lik konut kredisi çeken bir kişinin toplam geri ödeme tutarı da netleşti.
En yüksek faiz oranı ise yüzde 4,29 olarak kayıtlara geçti. Faizlerdeki bu düşüş, kredi kullanarak ev almak isteyenler için aylık taksitleri ve toplam geri ödeme miktarını doğrudan etkiliyor.
İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08TL
Toplam Ödeme: 7.206.609TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %3,01
Aylık Taksit: 61.964,48TL
Toplam Ödeme: 7.472.187TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 61.595,32TL
Toplam Ödeme: 7.420.012TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62.704,27TL
Toplam Ödeme: 7.561.212TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 68.121,51TL
Toplam Ödeme: 8.197.831TL
ING
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 75.724,03TL
Toplam Ödeme: 9.113.667TL
KUVEYT TÜRK
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14TL
Toplam Ödeme: 6.981.442TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14TL
Toplam Ödeme: 6.978.856TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14TL
Toplam Ödeme: 6.983.431TL
TEB
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 64.561,96TL
Toplam Ödeme: 7.777.811TL
