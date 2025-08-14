Konut Kredisi Faizleri Düştü: 2 Milyon TL'nin Geri Ödemesi Belli Oldu! İşte Aylık Taksit Tutarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların konut kredisi faiz oranlarındaki değişimleri yakından izliyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisiyle son dönemde oranlarda gerileme yaşanırken, bugün itibarıyla en düşük konut kredisi faizi yüzde 2,79 seviyesine indi. Bankaların güncel oranlarına göre, 10 yıl (120 ay) vadeli 2 milyon TL’lik konut kredisi çeken bir kişinin toplam geri ödeme tutarı da netleşti.

En yüksek faiz oranı ise yüzde 4,29 olarak kayıtlara geçti. Faizlerdeki bu düşüş, kredi kullanarak ev almak isteyenler için aylık taksitleri ve toplam geri ödeme miktarını doğrudan etkiliyor.

İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 59.757,08TL

Toplam Ödeme: 7.206.609TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,01

Aylık Taksit: 61.964,48TL

Toplam Ödeme: 7.472.187TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 61.595,32TL

Toplam Ödeme: 7.420.012TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 62.704,27TL

Toplam Ödeme: 7.561.212TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,34

Aylık Taksit: 68.121,51TL

Toplam Ödeme: 8.197.831TL

ING

Faiz Oranı: %3,74

Aylık Taksit: 75.724,03TL

Toplam Ödeme: 9.113.667TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14TL

Toplam Ödeme: 6.981.442TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14TL

Toplam Ödeme: 6.978.856TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14TL

Toplam Ödeme: 6.983.431TL

TEB

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 64.561,96TL

Toplam Ödeme: 7.777.811TL

Kaynak: Haber Merkezi