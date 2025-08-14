TasteAtlas Dünyanın En İyi Mutfaklarını Açıkladı: Türkiye’nin Yeri ve Zirvedeki Ülke Tartışma Yarattı

TasteAtlas en iyi mutfakları açıkladı. Listede zirvedeki ülke ve Türkiye’nin sıralaması sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Dünya genelinde gastronomi meraklılarının oylarıyla belirlenen TasteAtlas 2024-2025 listesi, en iyi mutfakları sıraladı. TasteAtlas, listede yer alan ülkelerin puanlamasında, yerel yemeklerin özgünlüğü, lezzeti ve kültürel değeri gibi kriterleri dikkate aldı. 477 binden fazla lezzet puanının değerlendirildiği ve 15 binden fazla yemeğin yarıştığı listede zirve, 5 üzerinden 4,6 puan alan Yunanistan’ın oldu.

Yunan mutfağı, elde ettiği puanla “dünyanın en iyi mutfağı” unvanını kazanırken, Türkiye’nin listede aldığı sıralama ise sosyal medyada ikiye bölünen yorumlara neden oldu.

İşte dünyanın en iyi 25 mutfağı:

25 Arjantin: 4.28
24 Romanya: 4.28
23 Almanya: 4.29
22 Güney Kore: 4.29
21 Cezayir: 4.31
20 Macaristan: 4.33
19 Vietnam: 4.34
18 Kolombiya: 4.34
17 Hırvatistan: 4.36
16 Brezilya: 4.39
15 Sırbistan: 4.40
14 Peru: 4.40
13 ABD: 4.42
12 Hindistan: 4.42
11 Polonya: 4.42
10 Çin: 4.45
09 Japonya: 4.47
08 Fransa: 4.48
07 Endonezya: 4.4
06 Türkiye: 4.50
05 Portekiz: 4.50
04 İspanya: 4.50
03 Meksika: 4.52
02 İtalya: 4.59
01 Yunanistan: 4.60

