Bulanık Görme Şikayetiyle Gitti, Gözünden Çıkan Şey Şoke Etti! Doktor Bile İnanamadı
Hindistan’da 8 aydır bulanık görme şikayetiyle hastaneye giden adam, ameliyat sırasında gözünden solucan çıkarılınca hayatının şokunu yaşadı. Gördüklerine inanamayan doktorlar, paraziti 'pars plana vitrektomi' yöntemiyle canlı olarak aldı.
Hindistan’da 35 yaşındaki bir adam, sekiz aydır sol gözünde yaşadığı bulanık görme şikayeti nedeniyle doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda, gözünün arka kısmında hareket eden küçük bir solucan tespit edildi.
GÖZÜNDE PARAZİTLE YAŞAMIŞ
Muayenede, hastanın sol gözünde kanlanma ve iltihaplanma olduğu, göz bebeğinin genişlemiş ve hareketsiz kaldığı belirlendi. Görme keskinliği 20/80 olan hastanın göz içine yapılan detaylı incelemede parazit net şekilde görüldü.
CERRAHİ MÜDAHALE İLE ÇIKARILDI
Doktorlar, “pars plana vitrektomi” adı verilen yöntemle gözün içindeki jel benzeri sıvının bir kısmını alarak paraziti canlı şekilde çıkardı. Operasyon sırasında cihazın, solucanın kuyruğunu vakumlayarak tamamen dışarı aldığı belirtildi.
