Hafıza Dopingi İki Baharat Ortaya Çıktı! Beyin Gücünü Artırıyor, Hiçbir Şeyi Unutturmuyor

Parlak sarı rengiyle bilinen zerdeçal, içerdiği “kurkumin” adlı aktif bileşen sayesinde güçlü antioksidan ve iltihap giderici özellikler taşıyor. Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gary Small’un öncülüğünde yürütülen araştırmada, kurkumin takviyesi alan katılımcıların hafıza testlerinde %28’e varan gelişme gösterdiği belirlendi. Çalışmada, kurkuminin Alzheimer hastalarında beyin plaklarını azalttığı ve sinir hücrelerinin yenilenmesini desteklediği de gözlemlendi.

İKİSİ BİR TÜKETİLDİĞİNDE ETKİSİ KATLANIYOR

Uzmanlar, zerdeçalın karabiberle birlikte tüketildiğinde etkisinin katlandığını belirtiyor. Karabiberdeki piperin maddesi, kurkuminin vücutta kullanılabilirliğini %2000’e kadar artırıyor. Zerdeçal, çorbalardan sütlü içeceklere kadar pek çok tarifte kolayca yer bulabiliyor.

Aromasıyla bilinen biberiye de hafızaya olumlu etkisiyle öne çıkıyor. İngiltere’de Northumbria Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, biberiye kokusuna maruz kalan bireylerin hafıza testlerinde %15 oranında daha başarılı olduğu saptandı.

Biberiyede bulunan rosmarinik asit ve uçucu yağlar, beyin dolaşımını artırarak dikkat ve odaklanmayı destekliyor. Ayrıca biberiye, hafıza ile ilişkili asetilkolin maddesini parçalayan enzimleri baskılayarak bilişsel fonksiyonların korunmasına yardımcı oluyor.

Biberiye, et yemeklerinden salatalara kadar farklı tariflerde kullanılabilirken, çay olarak tüketilmesi de tavsiye ediliyor. Bir çay kaşığı kurutulmuş biberiyenin sıcak suda demlenerek günlük olarak içilmesi, zihinsel berraklık için etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.

