Bilim İnsanları İlk “Yapay Dil”i Geliştirdi

Araştırmacılar, tamamen sıvı ortamda çalışabilen ve tatları yüksek doğrulukla ayırt edebilen ilk yapay dili geliştirdi. İnsan dilindeki tat tomurcuklarının çalışma prensibini taklit eden bu teknoloji, hem gıda güvenliği hem de hastalıkların erken teşhisinde kullanılabilecek potansiyel taşıyor.

Son Güncelleme:
Bilim İnsanları İlk “Yapay Dil”i Geliştirdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çin Ulusal Nanobilim ve Teknoloji Merkezi’nden Kimya Profesörü Yong Yan, sistemin laboratuvar ekipmanlarına entegre edilerek sıvı numunelerin kimyasal analizinde görev alabileceğini; ayrıca beynin öğrenme sürecini taklit eden “nöromorfik bilişim” alanında önemli bir adım olduğunu belirtti.

Bilim İnsanları İlk “Yapay Dil”i Geliştirdi - Resim : 1

YAPAY DİL NASIL ÜRETİLDİ?

Yapay dil, karbonun ultra ince tabakalarından oluşan grafen oksit zarlar ile tasarlandı. Bu zarlar, tat iyonlarını filtreleyerek algılama ve hafızada tutma yeteneğine sahip. Denemelerde cihaz, dört temel tadı (tatlı, ekşi, tuzlu ve acı) yüzde 72,5 ile yüzde 87,5 doğrulukla ayırt ederken, kahve ve gazlı içecek gibi karmaşık tat profillerinde bu oran yüzde 96’ya yükseldi.

Profesör Yan, “Cihazımız sıvı içinde çalışabiliyor, çevresini algılıyor ve bilgiyi işleyebiliyor. Tıpkı insan sinir sistemi gibi” dedi. Önceki yapay tat sistemleri verileri dış bilgisayarlarda işlerken, yeni sistem hem algılama hem de verilerin büyük kısmının işlenmesini sıvı ortamda gerçekleştiriyor.

Grafen oksit zarlar sayesinde iyonların hareketi 500 kat yavaşlatılıyor ve cihazın hafızası yaklaşık 140 saniye boyunca bilgiyi tutabiliyor. Bu sayede sistem, her yeni deneyimle tatları daha doğru ayırt edebiliyor.

Bilim İnsanları İlk “Yapay Dil”i Geliştirdi - Resim : 2

GELECEKTE BİRÇOK KULLANIM ALANINA SAHİP OLABİLİR

Araştırmacılar, yapay dilin tat analizi yoluyla hastalıkların erken teşhisi, ilaç etkilerinin ölçülmesi, tat alma duyusunu kaybeden hastalara destek sağlanması ve içecek üretiminde kalite kontrol ile gıda güvenliği testlerinde kullanılabileceğini ifade ediyor. Ayrıca su kaynaklarının tat profilleri üzerinden çevresel izleme yapılması da mümkün.

Bununla birlikte sistem henüz pratik kullanıma uygun değil. Yong, cihazın boyutunun küçültülmesi, algılama hassasiyetinin artırılması ve enerji tüketiminin azaltılması gerektiğini belirtiyor. Araştırmacılar, önümüzdeki 10 yıl içinde teknolojinin sağlık, robotik ve çevre alanlarında çığır açıcı yenilikler getireceğine inanıyor.

Araştırmanın detayları, 15 Temmuz’da hakemli bilimsel dergi PNAS’ta yayımlandı.

İkinci El İlana Koyar Koymaz Giden Modeller Belli Oldu: Satıcısına Zarar da Ettirmiyorİkinci El İlana Koyar Koymaz Giden Modeller Belli Oldu: Satıcısına Zarar da EttirmiyorEkonomi

Coğrafi Tescilli Süper Meyve Hasadında Geri Sayım BaşladıCoğrafi Tescilli Süper Meyve Hasadında Geri Sayım BaşladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Bilim
Son Güncelleme:
Bu Meslekleri Yapanlar Yaşadı! SGK’dan 45 Mesleğe Yıpranma Payı Fırsatı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz, Hemen Kontrol Edin SGK’dan 45 Mesleğe Yıpranma Payı!
14 Ağustos 2025 Günlük Burç Yorumları: Büyük Yalanlar Bugün Ortaya Çıkacak 14 Ağustos 2025 Günlük Burç Yorumları: Büyük Yalanlar Bugün Ortaya Çıkacak
Yapay Zeka ile Terapi Patlaması: Gençler Ona Sığınıyor Ama Görünmeyen Tehlike Kapıda Terapi Dünyasında Yapay Zeka Fırtınası
SGK Uzmanı İsa Karakaş Müjdeyi Duyurdu: SGK’dan Emekliye Faizsiz Kredi! Bakın Kimler Alabiliyor SGK’dan Emekliye Faizsiz Kredi!
ÇOK OKUNANLAR
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
İki İlde Ateş Çemberi! Evler Tahliye Edildi, Alevler Durdurulamıyor İki İlde Ateş Çemberi! Alevler Durdurulamıyor
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm! İstanbul ve İzmir de Listede: Çok Kuvvetli Vuracak Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!