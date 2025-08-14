Yapay Zeka ile Terapi Patlaması: Gençler Ona Sığınıyor Ama Görünmeyen Tehlike Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Onur Yılmaz, yapay zeka tabanlı sohbet robotlarının (chatbot) terapi alanında giderek daha fazla kullanılmasının, kolay erişim ve düşük maliyet gibi avantajlar sunduğunu ancak terapinin merkezinde yer alan "insana özgü bağ" ve "empati"yi sağlayamayacağını vurguladı. Özellikle gençler için etik, güvenlik ve gizlilik risklerine dikkat çeken Yılmaz, bu alanda yasal ve denetleyici düzenlemelerin şart olduğunu belirtti.

GENÇLERİN YAPAY ZEKAYA İLGİSİ ARTIYOR

Stanford Üniversitesi’nin 2024’te yayımladığı rapora göre, 16-25 yaş arası gençlerin dörtte biri duygusal destek veya danışma ihtiyacını en az bir kez yapay zeka uygulamaları aracılığıyla karşılamayı tercih etti. Yüksek maliyetler, uzun bekleme süreleri ve damgalanma kaygısı, milyonlarca kişiyi bu dijital alternatiflere yönlendiriyor.

TERAPİDE YENİ İMKANLAR AMA SINIRLAR DA VAR

Uzm. Dr. Yılmaz, yapay zekanın tanı sürecini hızlandırma, tedaviyi kişiselleştirme, psikolojik destek sunma, ruh sağlığı uzmanlarını eğitme ve ilaç geliştirme gibi pek çok potansiyel katkısına dikkat çekti. Chatbotların kolay erişim, düşük maliyet, daha fazla kişiye ulaşabilme ve duygusal durum takibi gibi avantajlar sunduğunu belirtti. Ancak bireysel terapilerde algoritmalardaki yanlılık riski ve insan unsurunun eksikliği, güvenlik ve etik kaygıları gündemde tutuyor.

İNSAN FAKTÖRÜNÜ YERİNE KOYMAK ZOR

Yılmaz, terapinin "ilişki kurma sanatı" olduğunu ve terapist ile danışan arasındaki sezgi, empati, sözel olmayan iletişim gibi unsurların algoritmalarla sağlanamayacağını ifade etti. "Chatbotlar, terapist yerine değil, terapiste destek olarak kullanılmalı" diyen Yılmaz, aktarım (transference) gibi karmaşık psikolojik süreçlerin yapay zeka ile sağlanmasının güç olduğunu vurguladı.

BAĞIMLILIK RİSKİ VE MANİPÜLASYON RİSKİ BULUNUYOR

Araştırmalar, sohbet robotlarının gençlere arkadaşlık etme, duygusal destek sağlama ve sorunlarla başa çıkma imkanı sunduğunu gösteriyor. Ancak Yılmaz, kişilerarası ilişkilerden kopma, bağımlılık riski, önyargıların pekişmesi, manipülasyon ihtimali ve gizlilik sorunları gibi risklerin de altını çizdi. Özellikle hassas bir ruh halindeki gençlerin olumsuz sonuçlarla karşılaşabileceğini söyledi.

ETİK VE YASAL ÇERÇEVE ŞART

Yılmaz, geliştirilecek yapay zeka sistemlerinin etik değerleri gözetmesi, şeffaf olması, önyargısız çalışması, gizliliği koruması ve olası hatalarda sorumluluk alanlarının netleşmesi gerektiğini belirtti. Bu amaçla etik kurulların kurulması ve yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA