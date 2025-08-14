Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn... Türkiye'nin Dev Giyim Markası Satılıyor

TMSF, Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi markaları bünyesinde barındıran Aydınlı Giyim Grubu’nu 20,3 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn... Türkiye'nin Dev Giyim Markası Satılıyor
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi dünyaca ünlü markaları barındıran Aydınlı Giyim Grubu’na ait şirket paylarını satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre satış süreci, kapalı teklif alma ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanarak gerçekleştirilecek.

İHALEDE BEDEL 20,3 MİLYAR LİRA

Satışa konu olan Hazine mülkiyetindeki şirketler Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, PLS Marka Pazarlama Ticaret Ltd. Şti., PCU Tekstil Mümessillik Ticaret AŞ ve Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ olarak açıklandı.

İhale için muhammen bedel 20 milyar 350 milyon lira, katılım teminatı 1 milyar 200 milyon lira, şartname ücreti 200 bin lira ve veri inceleme ile tesis ziyareti ücreti 2 milyon lira olarak belirlendi.

ÜNLÜ MARKALARIN TÜRKİYE HAKLARINI BULUNDURUYOR

Aydınlı Giyim Grubu, Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda tanınan Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi markaların Türkiye haklarını elinde bulunduruyor. Satışın, sektörün en büyük devirlerinden biri olması bekleniyor.

Kaynak: AA

