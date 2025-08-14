En Çok Konut Satışı Olan Şehirler Belli Oldu! Ev Almak İsteyen Yatırımcı Bu İllere Koştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’de 2025 yılının ilk 7 ayında konut satışları, yüksek faiz ortamına rağmen hız kesmedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 834 bin 751 adede ulaştı. Bu sonuç, tüm zamanların en yüksek ikinci Ocak-Temmuz performansı olarak kayda geçti.

7 AYDA KREDİLİ SATIŞLAR İKİ KATINA ÇIKTI

İlk 7 ayda ipotekli satışlar yüzde 93,2 artışla 121 bin 515’e yükseldi. Faiz oranlarının yüksek seyretmesine rağmen kredili alımların neredeyse iki kat artması dikkat çekti. Temmuz ayında ise 142 bin 858 konut el değiştirdi. Bu satışların 18 bin 425’i kredi kullanılarak yapıldı ve toplam satışların yüzde 12,9’unu oluşturdu.

BÜYÜKŞEHİRLERİN LİDERLİĞİ SÜRÜYOR

Ocak-Temmuz 2025’te İstanbul’da 139 bin 635, Ankara’da 75 bin 93 ve İzmir’de 49 bin 679 konut satıldı. Artış oranları İstanbul’da yüzde 16,73, Ankara’da yüzde 9,10, İzmir’de ise yüzde 5,95 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK KONUT SATIŞI OLAN 10 ŞEHİR

Büyükşehirler hariç, yatırımcının en çok ilgi gösterdiği iller ve satış rakamları şu şekilde:

1. Antalya: 44 bin 813 adet (%5,37)

2. Mersin: 29 bin 519 adet (%3,54)

3. Bursa: 28 bin 362 adet (%3,40)

4. Kocaeli: 20 bin 287 adet (%2,43)

5. Konya: 19 bin 686 adet (%2,36)

6. Gaziantep: 22 bin 330 adet (%2,68)

7. Tekirdağ: 20 bin 599 adet (%2,47)

8. Balıkesir: 19 bin 63 adet (%2,28)

9. Adana: 18 bin 870 adet (%2,26)

10. Kayseri: 18 bin 504 adet (%2,22)

FİYATLAR GERİLEDİ, KİRALAR YÜKSELDİ

Sektör temsilcileri, kiralardan ev sahipliğine geçiş talebinin yeniden arttığını belirtiyor. Son aylarda konut fiyatlarında reel düşüş yaşanırken, kiralar hızlı bir şekilde yükseldi. Bu durum, faizlerde düşüş beklentisiyle birleşerek yatırımcıyı konuta yönlendirdi. Altın ve mevduatta biriken tasarrufların da gayrimenkule kaydığı ifade ediliyor.

