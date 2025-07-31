TasteAtlas Dünyanın En İyi Soğuk Tatlılarını Açıkladı: Türkiye'den Sadece Bir Tatlı Listeye Girdi

TasteAtlas, dünyanın en iyi soğuk tatlılarını sıraladı. 50 tatlının yarıştığı listede Türkiye'den sadece bir lezzet girdi.

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TasteAtlas Dünyanın En İyi Soğuk Tatlılarını Açıkladı: Türkiye'den Sadece Bir Tatlı Listeye Girdi
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Dünya çapında yemek kültürüne dair içerikleriyle bilinen uluslararası gastronomi rehberi TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Soğuk Tatlıları" listesini yayımladı. Türkiye, listeye yalnızca bir tatlıyla dahil olmasına rağmen doğrudan birincilik koltuğuna oturarak dikkatleri üzerine çekti.

MARAŞ DONDURMASI DÜNYANIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Listenin zirvesine Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzeti dövme dondurma yerleşti. Keçi sütü, salep ve doğal aromalarla hazırlanan bu özel tatlı yoğun kıvamı, eşsiz lezzeti ve kolay kolay erimeyen yapısıyla en beğenilen soğuk tatlı seçildi.

TasteAtlas Dünyanın En İyi Soğuk Tatlılarını Açıkladı: Türkiye'den Sadece Bir Tatlı Listeye Girdi - Resim : 1

ABD VE İTALYA DA ZİRVEDE

TasteAtlas’ın sıralamasında ABD’nin "Frozen Custard" adlı yumurtalı dondurması ikinci sırada yer aldı. Üçüncülüğe ise İtalya’nın meşhur fıstıklı gelatosu "Gelato al Pistacchio" yerleşti. İtalya aynı zamanda listede en fazla tatlıyla temsil edilen ülke olarak öne çıktı. Özellikle farklı gelato çeşitleriyle güçlü bir gastronomik varlık gösterdi.

TasteAtlas Dünyanın En İyi Soğuk Tatlılarını Açıkladı: Türkiye'den Sadece Bir Tatlı Listeye Girdi - Resim : 2

TÜRKİYE’NİN TEK LEZZETİ LİSTENİN TEPESİNDE

Toplamda 50 soğuk tatlının yer aldığı değerlendirmede Türkiye yalnızca Maraş dondurmasıyla boy gösterdi. Ancak bu tek tatlı, listenin birinci sırasında yer alarak Türk mutfağının küresel ölçekteki prestijini bir kez daha kanıtlamış oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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