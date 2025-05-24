Dünyanın En İyi Sakatat Yemekleri Belli Oldu: Türkiye’den 3 Sürpriz Lezzet Listede

TasteAtlas, 2025’in en iyi sakatat yemeklerini seçti. Listede dünyanın dört bir yanından geleneksel sakatat lezzetleri yarışırken, Türkiye 3 yemekle listeye damga vurdu.

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Dünyanın En İyi Sakatat Yemekleri Belli Oldu: Türkiye’den 3 Sürpriz Lezzet Listede

Uluslararası yemek platformu TasteAtlas, 2025 yılı için "Dünyanın En İyi Sakatat Yemekleri" listesini yayımladı. Dünya mutfağının sıra dışı ve geleneksel lezzetlerinin yarıştığı sıralamada Türkiye, üç farklı yemekle adından söz ettirmeyi başardı.

LİSTENİN ZİRVESİNDE İRAN VAR

Listenin zirvesine İran’ın meşhur kahvaltılıklarından biri olan Kaleh Pacheh yerleşti. Baş ve ayak gibi hayvansal bölümlerle hazırlanan bu yemek, İran mutfağının en köklü geleneklerinden biri olarak öne çıkıyor. İkinci sırayı ise Peru’nun kalp etiyle hazırlanan popüler sokak lezzeti Anticuchos de Corazon aldı.

KOKOREÇ LİSTENİN 3'NCÜ SIRASINDA

Dünyanın En İyi Sakatat Yemekleri Belli Oldu: Türkiye’den 3 Sürpriz Lezzet Listede - Resim : 1

Türkiye’nin en bilinen sokak lezzetlerinden biri olan kokoreç, uluslararası sıralamada 3’üncü sıraya yerleşti. Baharatla harmanlanıp ızgarada pişirilen kokoreç, yerli olduğu kadar yabancı damaklara da hitap etti.

İLK 5'TE JAPONYA VE YUNANİSTAN VAR

TasteAtlas’ın ilk 5 listesinde Japonya’dan Gyutan (ızgara dil) 4’üncü, Yunanistan’dan Kokoretsi ise 5’inci sırada kendine yer buldu. Türkiye’nin başarıları bununla sınırlı kalmadı.

Dünyanın En İyi Sakatat Yemekleri Belli Oldu: Türkiye’den 3 Sürpriz Lezzet Listede - Resim : 2

CİĞER KEBABI VE KELLE PAŞA DA LİSTEYE GİRDİ

Güneydoğu Anadolu’nun vazgeçilmezlerinden ciğer kebabı, listenin 11’inci sırasında yer aldı. Soğuk kış günlerinin şifa kaynağı kelle paça çorbası ise 17. sıradan listeye girdi. Bu başarı, Türkiye’nin sakatat kültüründe ne denli güçlü bir yere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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