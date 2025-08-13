Bakanlık Düğmeye Bastı: Konutlara Gündüz Bakımevi Şartı Geldi! Artık 81 İlde Zorunlu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği”nde önemli değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile parklar ve millet bahçeleri, afet ve acil durumlarda daha etkin kullanılabilecek şekilde yeniden planlanacak. Ayrıca, 81 ilde büyük ölçekli konut projelerinde çocuk gündüz bakımevi inşa etme zorunluluğu getirildi.

PARKLARA YER ALTI ACİL DURUM ALTYAPISI

Yeni düzenlemeye göre, 5 bin metrekare ve üzerindeki parklarda afet sonrası ihtiyaçları karşılamak amacıyla zemin altında kanalizasyon, mekanik ve elektrik tesisatı ile haberleşme altyapısı kurulabilecek. İtfaiyenin uygun gördüğü sayıda yangın musluğu yerleştirilecek, helikopter iniş alanı yapılmasına yönelik usul ve esaslar belirlenecek. Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerdeki park alanlarına kamuya ait sağlık tesisleri de eklenebilecek.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ZORUNLU OLDU

Ayrıca, konut ve ticaretin bir arada bulunduğu parsellerde, yapı inşaat alanı 25 bin metrekareyi aşan ve bağımsız bölüm sayısı 250’den fazla olan projelerde, müstakil binalarda aile sağlığı merkezi yapılması zorunlu hale getirildi.

150 KONUT ÜZERİ PROJELERDE GÜNDÜZ BAKIMEVİ ZORUNLULUĞU

Yönetmelikte yer alan bir diğer önemli değişiklik, çocuk gündüz bakımevleri ile ilgili oldu. Buna göre, inşaat alanı 15 bin metrekareden büyük ve bağımsız bölüm sayısı 150’yi geçen projelerde, 0-66 aylık çocukların eğitim, bakım, beslenme ve korunma ihtiyaçlarını karşılayacak müstakil gündüz bakımevleri inşa edilmesi zorunlu olacak.

İMAR PLANI OLMAYAN PARSELLERDE TADİLAT KOLAYLIĞI

Düzenleme kapsamında, imar planı iptal edilen ve yürürlükte bir imar planı bulunmayan parsellerdeki mevcut iskanlı yapılarda tadilat yapılmasına da imkan tanındı. Böylece, imar planı olmayan bölgelerdeki yapıların yenilenmesi ve iyileştirilmesi daha kolay hale gelecek.

Kaynak: AA