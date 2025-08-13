Emeklilere Faizsiz Ev Kredisi Şartları Belli Oldu! Kimler Yararlanabilecek? SGK Uzmanı İsa Karakaş Detayları Açıkladı

Yükselen konut fiyatları ve kredi faizleri nedeniyle emekliler faizsiz ev kredisi imkanını araştırıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yalnızca belirli grupların yararlanabildiği bu kredinin şartlarını ve başvuru sürecini açıkladı. İşte emeklilere faizsiz ev kredisi şartları...

Yükselen konut fiyatları ve yüksek kredi faiz oranları, emeklileri faizsiz ev kredisi imkanlarını araştırmaya yöneltti. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yalnızca belirli hak sahiplerinin yararlanabildiği faizsiz konut kredisiyle ilgili tüm şartları ve başvuru sürecini anlattı. İşte emeklilere faizsiz ev kredisi şartları...

KİMLER FAİZSİZ EV KREDİSİ ALABİLİR?

Karakaş, SGK’nın yalnızca Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerine açılan faizsiz konut kredisi yönetmeliği kapsamında hak sahipliği belgesi düzenlediğini belirtti.

Bu hak, şu kişilere tanınıyor:

Harp veya vazife malullüğü aylığı alanlar,

Belirtilen sebeplerle vefat edenlerin dul ve yetimleri,

Faizsiz kredi hakkı bulunmasına rağmen kullanmadan vefat edenlerin dul ve yetimleri,

Görev değiştirerek çalışmaya devam eden harp/vazife malulleri,

Malullük aylığı kesilen ve yeniden çalışmaya başlayan hak sahipleri,

15 Temmuz gazileri.

Karakaş, "Bunların dışında kalan emekli ve hak sahiplerinin bu imkandan faydalanmaları mümkün değildir" dedi.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Faizsiz konut kredisine hak kazananlara SGK tarafından "Hak Sahipliği Belgesi" ile "TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi" düzenleniyor. Ancak SGK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasındaki protokol gereği, 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık alanların hak sahipliği sorgulaması TOKİ tarafından doğrudan yapılıyor.

Dolayısıyla krediden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin SGK tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmadan, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

