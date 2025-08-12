Okul Ödemelerinde Velilere Nefes Aldıracak Gelişme: Bankalar Kredi Kartıyla Faizsiz ve Ek Taksit Fırsatlarını Başlattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için özel okul kayıt dönemi devam ederken, yüksek eğitim masrafları velileri alternatif ödeme yöntemleri aramaya yöneltti. Özellikle özel okullarda peşin ödeme indirimleri cazip gelse de, birçok veli kredi kartı ile taksitlendirme imkanını tercih ediyor. Bankalar da bu dönemde çeşitli kampanyalarla eğitim harcamalarına kolaylık sağlıyor. İşte 2025-2026 eğitim yılı için geçerli fırsatlar...

AKBANK (Axess, Wings vb.)

1 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında, 1.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki peşin eğitim ödemelerinde faizsiz 5 taksit imkanı sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak için işlemin belirtilen tarihlerde yapılması gerekiyor.

YAPI KREDİ (Worldcard)

Seçili okullardan ve Yapı Kredi POS’larından yapılacak 20.000 TL – 2.000.000 TL arası peşin eğitim ödemelerinde faizsiz 4 taksit imkânı sağlanıyor. Kampanya 1 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olup, SMS ile onay şartı bulunuyor.

VAKIF KATILIM

“EGITIMDE5” yazıp 3881’e SMS göndererek, 1 Ocak – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında bireysel Mastercard kredi kartlarıyla yapılacak 1.000 TL – 300.000 TL arası peşin eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit fırsatıyla ödenebiliyor.

GARANTİ BBVA (Bonus)

Bonus kart sahipleri, seçili eğitim kurumlarında 5.000 TL – 2.000.000 TL arasındaki peşin okul ödemelerinde ücretsiz 3, 4 veya 5 taksit seçeneklerinden yararlanabiliyor. Kampanya 1 – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli.

İŞ BANKASI (Maximum Kart)

Maximum anlaşmalı eğitim kurumlarında 1 – 31 Ağustos 2025 arasında yapılan 2-8 taksitli ödemelere ilave 4 taksit ekleniyor. Kampanya koşulları dönemsel olarak değişiklik gösterebiliyor.

DÖNEMSEL KAMPANYALAR

Eğitim ödemelerine yönelik kampanyalar banka ve dönemlere göre farklılık gösteriyor. Velilerin, güncel koşullar ve geçerli kurum bilgileri için bankalarla iletişime geçmesi öneriliyor.

