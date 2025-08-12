Dev Bankadan Şoke Eden Türkiye Kararı! Şubelerini Kapatıyor

Dünyanın en değerli bankası listesinde zirvede yer alan ICBC, Türkiye’de 5 şubesini kapatıp 7 şubesini birleştirme kararı aldı. Bu adımla birlikte dev bankanın şube sayısı 20’ye düşecek.

Son Güncelleme:
Dev Bankadan Şoke Eden Türkiye Kararı! Şubelerini Kapatıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın yayımladığı "Banking 500-Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası 2025" listesinde 79,1 milyar dolarlık marka değeriyle zirvede yer alan Çinli dev banka ICBC, Türkiye operasyonuyla ilgili dikkat çeken bir adım attı.

ŞUBE SAYISI 20’YE DÜŞECEK

Dev Bankadan Şoke Eden Türkiye Kararı! Şubelerini Kapatıyor - Resim : 1

Ünlü banka ICBC, Türkiye genelinde 5 şubesini kapatma, 7 şubesini ise mevcut diğer şubelerle birleştirme kararı aldı. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin 5 şubesinin faaliyetlerine son verilmesine, 7 şubenin ise diğer şubeler bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Dev Bankadan Şoke Eden Türkiye Kararı! Şubelerini Kapatıyor - Resim : 2

632 ÇALIŞANI BULUNUYOR

Kararın ardından ICBC’nin Türkiye’deki şube sayısı 32’den 20’ye düşecek. 2014 yılında Tekstilbank hisselerini satın alarak Türkiye pazarına giriş yapan banka, çoğunlukla büyük ölçekli yatırımların finansmanında rol üstleniyor. Türkiye genelinde 632 çalışanı bulunan ICBC, ülkenin önemli finans kuruluşları arasında yer alıyor.

Sındırgı Depremini Bilen Şener Üşümezsoy, Deprem Korkusu Olmadan Uyuyacağı Şehri Açıkladı! "100 Yıl Kırılmaz Görünüyor"Sındırgı Depremini Bilen Şener Üşümezsoy, Deprem Korkusu Olmadan Uyuyacağı Şehri Açıkladı! "100 Yıl Kırılmaz Görünüyor"Yaşam

Ünlü Cips Markası Pringles Türkiye’ye Geri Döndü: Fiyatı Dudak UçuklattıÜnlü Cips Markası Pringles Türkiye’ye Geri Döndü: Fiyatı Dudak UçuklattıEkonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Bankacılık
Son Güncelleme:
Aman Dikkat: O İlimiz Resmen Kavrulacak! Meteoroloji Tek Tek Açıkladı, O Tarihte Termometreler 44 Dereceyi Görecek Sıcaklık 44 dereceyi aşacak
Basit Bir El Feneri Hilesiyle 60 Bin TL’lik Tamir Masrafından Kurtulabilirsiniz Basit Bir El Feneri Hilesiyle 60 Bin TL’lik Tamir Masrafından Kurtulabilirsiniz
Elektrikli Araç Sahiplerine Kötü Haber! Yeni Yıla Girmeden Bir Dev Zam Daha Elektrikli Araçlara Dev Zam
Ne Ami Ne Topolino! Otomobil Piyasasına Yeni Fındık Kurdu: Yarım Saatte Şarj Oluyor, 250 Bin Liradan Satılıyor Ne Ami Ne Topolino! Otomobil Piyasasına Yeni Fındık Kurdu: Fiyatı Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor
MEB Duyurdu, Öğretmenlerin Heyecanla Beklediği Gün Geldi… Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklandı, Başvuru Yapan Herkes Yerleşti Öğretmenler Heyecanla Bekliyordu, MEB Duyurdu
İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı
Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG