Dev Bankadan Şoke Eden Türkiye Kararı! Şubelerini Kapatıyor

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın yayımladığı "Banking 500-Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası 2025" listesinde 79,1 milyar dolarlık marka değeriyle zirvede yer alan Çinli dev banka ICBC, Türkiye operasyonuyla ilgili dikkat çeken bir adım attı.

ŞUBE SAYISI 20’YE DÜŞECEK

Ünlü banka ICBC, Türkiye genelinde 5 şubesini kapatma, 7 şubesini ise mevcut diğer şubelerle birleştirme kararı aldı. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin 5 şubesinin faaliyetlerine son verilmesine, 7 şubenin ise diğer şubeler bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

632 ÇALIŞANI BULUNUYOR

Kararın ardından ICBC’nin Türkiye’deki şube sayısı 32’den 20’ye düşecek. 2014 yılında Tekstilbank hisselerini satın alarak Türkiye pazarına giriş yapan banka, çoğunlukla büyük ölçekli yatırımların finansmanında rol üstleniyor. Türkiye genelinde 632 çalışanı bulunan ICBC, ülkenin önemli finans kuruluşları arasında yer alıyor.

