Öğrencilerin En Memnun Olduğu 40 Üniversite Belli Oldu: Zirvedeki İsim Şaşırttı

Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla yapılan araştırmada, en memnun olunan 40 üniversite belirlendi. Zirvedeki isim ise birçok kişinin tahmin etmediği bir üniversite oldu.

Son Güncelleme:
Öğrencilerin En Memnun Olduğu 40 Üniversite Belli Oldu: Zirvedeki İsim Şaşırttı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üniversite tercihleri, sadece bölüm seçiminden ibaret değil. Öğrenciler, okudukları bölümün yanı sıra üniversitenin sunduğu sosyal, akademik ve kültürel imkanları da karar sürecinde önemli bir kriter olarak değerlendiriyor. Kampüs yaşamı, kütüphane imkanları, sosyal aktiviteler, kariyer desteği ve öğrenciye sunulan olanaklar, memnuniyet seviyesini doğrudan etkiliyor.

Öğrencilerin En Memnun Olduğu 40 Üniversite Belli Oldu: Zirvedeki İsim Şaşırttı - Resim : 1

Bu kapsamda üniversiteler üzerine araştırmalar yapan uniar.net, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği "Üniversite Memnuniyet Araştırması"nı tamamladı. Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katıldığı anket, kampüs yaşamından akademik kadroya, sosyal olanaklardan idari hizmetlere kadar geniş bir yelpazede değerlendirme yaptı.

ZİRVEDE SÜRPRİZ SONUÇ

Öğrencilerin En Memnun Olduğu 40 Üniversite Belli Oldu: Zirvedeki İsim Şaşırttı - Resim : 2

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin en memnun oldukları 40 üniversite listesi ortaya çıktı. İlk sırada yer alan üniversite, beklentilerin aksine birçok kişinin tahmin etmediği bir isim oldu. Listede hem köklü devlet üniversiteleri hem de genç vakıf üniversiteleri yer alırken, bazı üniversitelerin memnuniyet puanlarındaki yükseliş dikkat çekti.

İşte öğrencilerin en memnun olduğu 40 üniversite:

40. İbn Haldun Üniversitesi: 161, 440, C
39. Mersin Üniversitesi: 349, 440, C
38. Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 206, 441, C
37. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: 264, 443, C
36. Yeditepe Üniversitesi: 341, 443, C
35. Altınbaş Üniversitesi: 231, 449, C
34. Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 319, 450, B
33. Yaşar Üniversitesi: 218, 450, B
32. Ankara Üniversitesi: 586, 452, B
31. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: 367, 454, B
30. Akdeniz Üniversitesi: 471, 457, B
29. Bartın Üniversitesi: 260, 457, B
28. Hacettepe Üniversitesi: 554, 458, B
27. Konya Teknik Üniversitesi: 236, 458, B
26. Ordu Üniversitesi: 217, 461, B
25. Süleyman Demirel Üniversitesi: 357, 468, B
24. Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi: 171, 471, B
23. Gebze Teknik Üniversitesi: 201, 475, B
22. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: 442, 475, B
21. Erciyes Üniversitesi: 424, 479, B
20. İstanbul Atlas Üniversitesi: 102, 482, A
19. Piri Reis Üniversitesi: 182, 484, A
18. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi: 178, 485, A
17. Sanko Üniversitesi: 160, 485, A
16. İzmir Ekonomi Üniversitesi: 215, 488, A
15. Galatasaray Üniversitesi: 177, 489, A
14. Biruni Üniversitesi: 216, 489, A
13. Kadir Has Üniversitesi: 236, 491, A
12. İstanbul Teknik Üniversitesi: 300, 492, A
11. Koç Üniversitesi: 210, 493, A
10. Özyeğin Üniversitesi: 249, 495, A
9. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi: 288, 503, A
8. Sabancı Üniversitesi: 197, 507, A
7. Yıldız Teknik Üniversitesi: 396, 508, A
6. Ege Üniversitesi: 441, 510, A+
5. Hasan Kalyoncu Üniversitesi: 249, 515, A+
4. TED Üniversitesi: 223, 519, A+
3. Abdullah Gül Üniversitesi: 188, 520, A+
2. MEF Üniversitesi: 171, 525, A+
1. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: 229, 532, A+

YKS Tercihlerinde Sürpriz Yenilik! Üniversitelerde 27 Yeni Bölüm AçıldıYKS Tercihlerinde Sürpriz Yenilik! Üniversitelerde 27 Yeni Bölüm AçıldıGüncel

Dev Bankadan Şoke Eden Türkiye Kararı! Şubelerini KapatıyorDev Bankadan Şoke Eden Türkiye Kararı! Şubelerini KapatıyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Üniversite
Son Güncelleme:
Süper Lig’de Şampiyonluğa Damga Vuracak Transfer! Fenerbahçe, Real Madrid’in 90 Milyon Euroluk Süperstarını Kaptı Getiriyor Real Madrid’in 90 Milyon Euroluk Süper Starı Geliyor
Sındırgı Depremini Bilen Şener Üşümezsoy, Deprem Korkusu Olmadan Uyuyacağı Şehri Açıkladı! "100 Yıl Kırılmaz Görünüyor" Sındırgı Depremini Bilen Şener Üşümezsoy, Deprem Korkusu Olmadan Uyuyacağı Şehri Açıkladı
Ağustos Bitene Kadar Yapın, Kışın Koruyun, Yazın Hasada Doyun Ağustos Bitene Kadar Yapın, Kışın Koruyun, Yazın Hasada Doyun
Aman Dikkat: O İlimiz Resmen Kavrulacak! Meteoroloji Tek Tek Açıkladı, O Tarihte Termometreler 44 Dereceyi Görecek Meteoroloji Tarih Verdi, 44 Dereceyi Görecek
12 Ağustos 2025 Günlük Burç Yorumları: İç Hesaplaşmalar ve Cevapların Günü Olacak 12 Ağustos 2025 Günlük Burç Yorumları: İç Hesaplaşmalar ve Cevapların Günü Olacak
Ticarette Asla Başarılı Olamayan Burçlar Açıklandı: İş Kursalar 3 Günde İflas Ederler Ticarette Asla Başarılı Olamayan Burçlar Açıklandı: İş Kursalar 3 Günde İflas Ederler
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor
MEB Duyurdu, Öğretmenlerin Heyecanla Beklediği Gün Geldi… Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklandı, Başvuru Yapan Herkes Yerleşti Öğretmenler Heyecanla Bekliyordu, MEB Duyurdu
İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı