Öğrencilerin En Memnun Olduğu 40 Üniversite Belli Oldu: Zirvedeki İsim Şaşırttı

Üniversite tercihleri, sadece bölüm seçiminden ibaret değil. Öğrenciler, okudukları bölümün yanı sıra üniversitenin sunduğu sosyal, akademik ve kültürel imkanları da karar sürecinde önemli bir kriter olarak değerlendiriyor. Kampüs yaşamı, kütüphane imkanları, sosyal aktiviteler, kariyer desteği ve öğrenciye sunulan olanaklar, memnuniyet seviyesini doğrudan etkiliyor.

Bu kapsamda üniversiteler üzerine araştırmalar yapan uniar.net, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği "Üniversite Memnuniyet Araştırması"nı tamamladı. Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katıldığı anket, kampüs yaşamından akademik kadroya, sosyal olanaklardan idari hizmetlere kadar geniş bir yelpazede değerlendirme yaptı.

ZİRVEDE SÜRPRİZ SONUÇ

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin en memnun oldukları 40 üniversite listesi ortaya çıktı. İlk sırada yer alan üniversite, beklentilerin aksine birçok kişinin tahmin etmediği bir isim oldu. Listede hem köklü devlet üniversiteleri hem de genç vakıf üniversiteleri yer alırken, bazı üniversitelerin memnuniyet puanlarındaki yükseliş dikkat çekti.

İşte öğrencilerin en memnun olduğu 40 üniversite:

40. İbn Haldun Üniversitesi: 161, 440, C

39. Mersin Üniversitesi: 349, 440, C

38. Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 206, 441, C

37. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: 264, 443, C

36. Yeditepe Üniversitesi: 341, 443, C

35. Altınbaş Üniversitesi: 231, 449, C

34. Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 319, 450, B

33. Yaşar Üniversitesi: 218, 450, B

32. Ankara Üniversitesi: 586, 452, B

31. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: 367, 454, B

30. Akdeniz Üniversitesi: 471, 457, B

29. Bartın Üniversitesi: 260, 457, B

28. Hacettepe Üniversitesi: 554, 458, B

27. Konya Teknik Üniversitesi: 236, 458, B

26. Ordu Üniversitesi: 217, 461, B

25. Süleyman Demirel Üniversitesi: 357, 468, B

24. Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi: 171, 471, B

23. Gebze Teknik Üniversitesi: 201, 475, B

22. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: 442, 475, B

21. Erciyes Üniversitesi: 424, 479, B

20. İstanbul Atlas Üniversitesi: 102, 482, A

19. Piri Reis Üniversitesi: 182, 484, A

18. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi: 178, 485, A

17. Sanko Üniversitesi: 160, 485, A

16. İzmir Ekonomi Üniversitesi: 215, 488, A

15. Galatasaray Üniversitesi: 177, 489, A

14. Biruni Üniversitesi: 216, 489, A

13. Kadir Has Üniversitesi: 236, 491, A

12. İstanbul Teknik Üniversitesi: 300, 492, A

11. Koç Üniversitesi: 210, 493, A

10. Özyeğin Üniversitesi: 249, 495, A

9. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi: 288, 503, A

8. Sabancı Üniversitesi: 197, 507, A

7. Yıldız Teknik Üniversitesi: 396, 508, A

6. Ege Üniversitesi: 441, 510, A+

5. Hasan Kalyoncu Üniversitesi: 249, 515, A+

4. TED Üniversitesi: 223, 519, A+

3. Abdullah Gül Üniversitesi: 188, 520, A+

2. MEF Üniversitesi: 171, 525, A+

1. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: 229, 532, A+

Kaynak: Haber Merkezi