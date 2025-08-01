Tercih Dönemi Başladı! TÜİK, En Hızlı İş Bulunan Üniversite Bölümlerini Açıkladı

Üniversite tercih maratonu bugün itibariyle başladı. Milyonlarca aday geleceğini belirleyecek tercihlerini yaparken, TÜİK verilerine göre mezun olduktan sonra en hızlı iş bulunan bölümler de belli oldu. Listenin zirvesinde sürpriz bir bölüm yer alıyor.

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Tercih Dönemi Başladı! TÜİK, En Hızlı İş Bulunan Üniversite Bölümlerini Açıkladı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası milyonlarca aday için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 1 Ağustos itibarıyla üniversite tercih dönemi resmen başladı. 13 Ağustos’a kadar sürecek tercih sürecinde adaylar sadece puanlarına göre değil, mezuniyet sonrası iş olanaklarını da göz önünde bulundurarak karar veriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan güncel verilere göre, bazı üniversite bölümleri mezunlarına çok daha kısa sürede istihdam imkanı sunuyor. Ortalama iş bulma sürelerine göre hazırlanan liste, geleceğe yönelik tercihler yapmak isteyen adaylar için önemli bir yol haritası sunuyor.

Tercih Dönemi Başladı! TÜİK, En Hızlı İş Bulunan Üniversite Bölümlerini Açıkladı - Resim : 1

İLK SIRADA DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ VAR

TÜİK verilerine göre mezun olduktan sonra ortalama 2 ay 2 gün içinde iş bulan Dil ve Konuşma Terapisi bölümü, en hızlı istihdam sağlayan alan olarak ilk sırada yer aldı. Bu bölümü sırasıyla Tıp, Özel Eğitim Öğretmenliği, Eczacılık ve Ebelik takip etti.

İşte Mezuniyet Sonrası En Hızlı İş Bulunan 10 Bölüm ve Ortalama Süreleri:

Dil ve Konuşma Terapisi- 2,2 ay

Polis Meslek Eğitimi- 2,9 ay

Tıp- 4,1 ay

Özel Eğitim Öğretmenliği- 4,3 ay

Eczacılık- 5,1 ay

Ebelik- 7,6 ay

Optisyenlik- 9,4 ay

Aşçılık- 10,9 ay

Eczane Hizmetleri- 11,8 ay

Kabin Hizmetleri- 11,8 ay

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Kaynak: Haber Merkezi

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