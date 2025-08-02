YKS Tercihlerinde Sürpriz Yenilik! Üniversitelerde 27 Yeni Bölüm Açıldı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih süreci, 13 Ağustos’a kadar devam edecek. Adayları bu yıl önemli bir yenilik bekliyor. Yükseköğretim Kurulu, 2025-YKS tercih kılavuzuna 27 yeni bölüm ekledi. Bu bölümler, gelecekte ihtiyaç duyulacak alanlara yönelik olarak tasarlandı.

2025 YKS TERCİH KILAVUZUNDA YENİ AÇILAN BÖLÜMLER NELER?

Bilişim, yapay zeka, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital dönüşüm alanlarında ihtiyaç duyulan insan kaynağının karşılanması amacıyla açılan 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere 27 program tercih kılavuzunda ilk kez yer alıyor. Yeni açılan bölümler sadece çağın değil, sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre belirlendi.

Bu programlar şöyle:

Tarımda dijitalleşme kapsamında "Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar" ile "Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği" lisans programları,



"Dijital Tarım Teknolojileri", "Akıllı Sera Teknolojileri", "Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi" ile "Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri" ön lisans programları,

Yeşil beceriler alanında "Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi" lisans programı ve "Akıllı Altyapılar Teknikerliği", "Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği", "Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği", "Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği", "Karbon Yönetimi Teknikerliği", "Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği", "Yenilenebilir Enerji Teknikerliği" ile "Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği" ön lisans programları, Sağlık alanında "Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği", "Tele-Sağlık Teknikerliği" ile "Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği" ön lisans programları,



Sanayi alanında "Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı", "Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Teknolojileri", "Havacılık Elektroniği Teknolojileri", "Hidrolik ve Pnömatik Teknikerliği", "Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü", "Talaşlı Üretim Teknikerliği", "Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri", "Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi" ile "Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği" ön lisans programları.

YAPAY ZEKA VE VERİ BİLİMİNE İLGİ ARTIYOR

Son yıllarda öne çıkan yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik gibi alanlardaki lisans ve ön lisans programları da genişlemeye devam ediyor. 2023’ten itibaren 20 üniversitede başlatılan bu programlar, yüksek talep gördü ve yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. 2025 itibarıyla bu programları sunan üniversite sayısı 80’in üzerine çıktı.

Kaynak: AA