Ticarette Asla Başarılı Olamayan Burçlar Açıklandı: İş Kursalar 3 Günde İflas Ederler
Ünlü astrolog Lyudmila Bulgakova, ticarette genel olarak başarılı olamayan burçları sıraladı.
Ticaret, yalnızca ürün bilgisi ve tanıtım yeteneği değil; müşteri iletişimi, stres yönetimi, nezaket ve aynı zamanda kararlılık gerektiren bir alan. Ancak bu niteliklere her burcun sahip olduğu söylenemez. Astrolog Lyudmila Bulgakova, ticaretle uyum sağlamayan burçları açıkladı.
Yay
Açık sözlülüğü ve dürüstlüğü ile tanınan Yay burçları, ürünlerin değerini olduğundan fazla göstermekte zorlanır. Ticarette “ikna” ve “pazarlık” yeteneği kritik olsa da Yay burçları bu konuda çekimser kalır. Bu nedenle ticaretten ziyade farklı mesleklere yönelmeleri daha uygun olabilir.
Yengeç
Mütevazı ve içe dönük yapılarıyla bilinen Yengeç burçları, fiyat konuşmaktan rahatsızlık duyar. Maaş pazarlığı yapmakta bile zorlanan Yengeçler, ürünün satış fiyatını dile getirme konusunda da çekingen davranır. Bu özellikleri ticarette başarı şanslarını düşürür.
Aslan
Kendilerini her zaman lider konumda görmek isteyen Aslanlar, ticareti “kraliyet işi” olarak görmez. Yine de bu alana yönelseler kârlı satışlar yapabilecek yeteneğe sahiptirler. Ancak ilgisizlikleri nedeniyle bu potansiyellerini değerlendirmezler.