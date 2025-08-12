Ağustos Bitene Kadar Yapın, Kışın Koruyun, Yazın Hasada Doyun

Bahçesinde güller yetiştirenler için Ağustos ayı kritik bir dönem. Uzmanlar, ilkbahardan yaz sonuna kadar yapılan düzenli gübrelemenin, güllerin hem sağlığını hem de çiçek verimini belirlediğini vurguluyor.

Uzman bahçıvanlar, Ağustos ayı içinde yapılacak son beslemenin, bitkilerin kışa güçlü girmesi ve bir sonraki yıl daha gösterişli açması açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Ağustos gübrelemesi, kök sistemini güçlendirirken yeni sürgünlerin gelişmesini, daha fazla tomurcuk oluşmasını ve yaprak-çiçek renklerinin canlılaşmasını sağlıyor.

Fosfor: Kökleri güçlendirir ve tomurcuk oluşumunu artırır.

Potasyum: Çiçek oluşumunu destekler, hastalıklara karşı direnci yükseltir.

Azot: Yeşil aksamı besler ancak fazla kullanım bağışıklığı zayıflatabilir.

ESER ELEMENTLERİN ROLÜ

Güllerin sağlıklı kalabilmesi için bor, magnezyum, demir ve mangan gibi mikro elementlere de ihtiyaç duyulur. Bu elementler, yaprak rengini korur, bitkinin estetik görünümünü destekler ve olumsuz hava koşullarına karşı direncini artırır.

UYGULAMA ZAMANI VE YÖNETİMİ

Besleme işlemi Ağustos sonunda yapılmalı; Eylül ayında ise bitki, kışa hazırlanabilmesi için gübreleme durdurulmalıdır. En ideal karışım, azot-fosfor-potasyum (NPK) oranı 3:1:2 olan gübrelerdir. Sıvı formlar hızlı etki gösterirken, granüller uzun süreli destek sağlar. Uygulama sırasında kök bölgesinden 15 cm uzakta gübreleme yapılmalı ve ardından mutlaka sulama gerçekleştirilmelidir.

DOĞAL ÇÖZÜMLER NELERDİR?

Organik besleme için ot infüzyonu tercih edilebilir. İnfüzyon, doğranmış otların içine birkaç kaşık soda eklenip suyla karıştırılarak hazırlanır, fermente olduktan sonra süzülür ve 3:10 oranında suyla seyreltilerek bitkinin dip kısmına uygulanır.

KIŞA HAZIRLIK KARIŞIMI

15 gram süperfosfat ve 16 gram potasyum monofosfatın bir kova suda eritilmesiyle hazırlanan çözeltinin uygulanması, güllerin kış uykusuna girmeden önce güç toplamasına yardımcı olur.

