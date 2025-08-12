Ne Ami Ne Topolino! Otomobil Piyasasına Yeni Fındık Kurdu: Yarım Saatte Şarj Oluyor, 250 Bin Liradan Satılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hongguang Mini EV bugüne kadar toplamda 1.986 patentle tescillendi. Modelin satış rakamları da gün geçtikçe başarılı tablosunu gözler önüne sermeye devam ediyor. Otomobilin 2022’de 554 bini aşan satış adedi, 2023’te 237 bin 863 olarak kaydedildi. 2024 yılı toplam satışları ise 1,4 milyona ulaştı.

2020'DE İLK TANITIMI YAPILMIŞTI

İlk kez Temmuz 2020’de Chengdu Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Hongguang Mini EV, bugün üçüncü nesil, beş kapılı, Game Boy, Cabrio ve Classic versiyonlarıyla yollarda. Wuling, ayrıca Yili Ranch, Capybara Go!, Eggy Party ve Boonie Bears gibi markalar ve popüler oyunlarla özel iş birlikleri gerçekleştirdi.

5 KAPILI VERSİYON 250 BİN LİRADAN SATIŞTA

Serinin en yeni üyesi olan beş kapılı versiyon, Şubat ayında 48 bin Yuan’dan (yaklaşık 6.200 dolar / 250 bin TL) başlayan fiyatlarla Çin’de satışa sunuldu. Araç, 3.256 mm uzunluk, 1.510 mm genişlik, 1.578 mm yükseklik ölçülerine ve 2.190 mm dingil mesafesine sahip. Boş ağırlığı ise sadece 780 kilogram.

Model, 30 kW (40 hp) gücünde arka yerleşimli bir elektrik motoru ve 16,2 kWh lityum demir fosfat batarya ile donatılıyor. Maksimum hızı 100 km/s, menzili ise CLTC verilerine göre 205 kilometre. Hızlı şarj modunda bataryayı yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 35 dakikada doldurabiliyor. Yavaş şarjda ise yüzde 20’den yüzde 100’e tam dolum süresi 4,8 saat sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi