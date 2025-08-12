Ne Ami Ne Topolino! Otomobil Piyasasına Yeni Fındık Kurdu: Yarım Saatte Şarj Oluyor, 250 Bin Liradan Satılıyor

Çinli otomotiv üreticisi Wuling, popüler elektrikli modeli Hongguang Mini EV’de önemli bir üretim kilometre taşına ulaştı. Şirket, 11 Ağustos itibarıyla 1,7 milyonuncu aracın üretim hattından çıktığını açıkladı. Wuling, her iki dakikada bir bu modelden bir aracın satıldığını ve A00 sınıfı uygun fiyatlı elektrikli araç kategorisinde son 60 aydır satış liderliğini elinde bulundurduğunu vurguladı.

Son Güncelleme:
Ne Ami Ne Topolino! Otomobil Piyasasına Yeni Fındık Kurdu: Yarım Saatte Şarj Oluyor, 250 Bin Liradan Satılıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hongguang Mini EV bugüne kadar toplamda 1.986 patentle tescillendi. Modelin satış rakamları da gün geçtikçe başarılı tablosunu gözler önüne sermeye devam ediyor. Otomobilin 2022’de 554 bini aşan satış adedi, 2023’te 237 bin 863 olarak kaydedildi. 2024 yılı toplam satışları ise 1,4 milyona ulaştı.

Ne Ami Ne Topolino! Otomobil Piyasasına Yeni Fındık Kurdu: Yarım Saatte Şarj Oluyor, 250 Bin Liradan Satılıyor - Resim : 1

2020'DE İLK TANITIMI YAPILMIŞTI

İlk kez Temmuz 2020’de Chengdu Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Hongguang Mini EV, bugün üçüncü nesil, beş kapılı, Game Boy, Cabrio ve Classic versiyonlarıyla yollarda. Wuling, ayrıca Yili Ranch, Capybara Go!, Eggy Party ve Boonie Bears gibi markalar ve popüler oyunlarla özel iş birlikleri gerçekleştirdi.

5 KAPILI VERSİYON 250 BİN LİRADAN SATIŞTA

Serinin en yeni üyesi olan beş kapılı versiyon, Şubat ayında 48 bin Yuan’dan (yaklaşık 6.200 dolar / 250 bin TL) başlayan fiyatlarla Çin’de satışa sunuldu. Araç, 3.256 mm uzunluk, 1.510 mm genişlik, 1.578 mm yükseklik ölçülerine ve 2.190 mm dingil mesafesine sahip. Boş ağırlığı ise sadece 780 kilogram.

Ne Ami Ne Topolino! Otomobil Piyasasına Yeni Fındık Kurdu: Yarım Saatte Şarj Oluyor, 250 Bin Liradan Satılıyor - Resim : 2

Model, 30 kW (40 hp) gücünde arka yerleşimli bir elektrik motoru ve 16,2 kWh lityum demir fosfat batarya ile donatılıyor. Maksimum hızı 100 km/s, menzili ise CLTC verilerine göre 205 kilometre. Hızlı şarj modunda bataryayı yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 35 dakikada doldurabiliyor. Yavaş şarjda ise yüzde 20’den yüzde 100’e tam dolum süresi 4,8 saat sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Elektrikli Otomobil Sıfır Otomobil
Son Güncelleme:
Basit Bir El Feneri Hilesiyle 60 Bin TL’lik Tamir Masrafından Kurtulabilirsiniz
Basit Bir El Feneri Hilesiyle 60 Bin TL’lik Tamir Masrafından Kurtulabilirsiniz
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor
Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Elektrikli Araç Sahiplerine Kötü Haber! Yeni Yıla Girmeden Bir Dev Zam Daha
Elektrikli Araçlara Dev Zam
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor
MEB Duyurdu, Öğretmenlerin Heyecanla Beklediği Gün Geldi… Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklandı, Başvuru Yapan Herkes Yerleşti Öğretmenler Heyecanla Bekliyordu, MEB Duyurdu
İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı
Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG