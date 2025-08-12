Mevduat Faizleri Düşüşte: 200 Bin TL’nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e çekmesinin ardından bankalar mevduat faiz oranlarını yeniden düzenledi. Karar sonrasında faiz oranlarında görülen gerileme, yatırımcıların getiri hesaplarını değiştirdi. Artan stopaj oranları ise mevduat sahiplerini farklı yatırım araçlarını değerlendirmeye yöneltebilir.
Faiz indirimi öncesinde yıllık yüzde 48-50 seviyelerinde seyreden mevduat getirileri, yeni kararın ardından yüzde 37 ile 49 arasında değişiyor. Kredi faizlerinde olduğu gibi mevduat faizlerinde de aşağı yönlü eğilim dikkat çekiyor.
STOPAJ ARTIŞI SEYRİ DEĞİŞTİREBİLİR
Mevduat faizlerindeki düşüşe ek olarak stopaj oranlarındaki artış, özellikle yüksek tutarlı tasarruf sahiplerinin ilgisini azaltabilir. 200 bin TL ve üzerindeki mevduatlar için geçerli yeni vergi oranları, yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açabilir.
BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI VE GETİRİLERİ
Bankaların sunduğu faiz oranları, mevduat tutarına ve piyasa rekabetine göre değişiklik gösteriyor. 200 bin TL’lik 32 gün vadeli mevduat için güncel oranlar ve net kazançlar şöyle:
İş Bankası – Faiz: %37 | Net kazanç: 5.352 TL | Vade sonu: 205.352 TL
GetirFinans – Faiz: %40 | Net kazanç: 4.918 TL | Vade sonu: 204.918 TL
Enpara – Faiz: %41 | Net kazanç: 5.931 TL | Vade sonu: 205.931 TL
Garanti BBVA – Faiz: %43,5 | Net kazanç: 6.293 TL | Vade sonu: 206.293 TL
Ziraat Bankası – Faiz: %44 | Net kazanç: 6.365 TL | Vade sonu: 206.365 TL
DenizBank – Faiz: %45 | Net kazanç: 6.510 TL | Vade sonu: 206.510 TL
Yapı Kredi – Faiz: %45,5 | Net kazanç: 6.688 TL | Vade sonu: 206.688 TL
Akbank – Faiz: %46 | Net kazanç: 6.763 TL | Vade sonu: 206.763 TL
Kaynak: Haber Merkezi