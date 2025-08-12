Mevduat Faizleri Düşüşte: 200 Bin TL’nin Aylık Getirisi Ne Kadar Oldu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Faiz indirimi öncesinde yıllık yüzde 48-50 seviyelerinde seyreden mevduat getirileri, yeni kararın ardından yüzde 37 ile 49 arasında değişiyor. Kredi faizlerinde olduğu gibi mevduat faizlerinde de aşağı yönlü eğilim dikkat çekiyor.

STOPAJ ARTIŞI SEYRİ DEĞİŞTİREBİLİR

Mevduat faizlerindeki düşüşe ek olarak stopaj oranlarındaki artış, özellikle yüksek tutarlı tasarruf sahiplerinin ilgisini azaltabilir. 200 bin TL ve üzerindeki mevduatlar için geçerli yeni vergi oranları, yatırımcıların stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açabilir.

BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI VE GETİRİLERİ

Bankaların sunduğu faiz oranları, mevduat tutarına ve piyasa rekabetine göre değişiklik gösteriyor. 200 bin TL’lik 32 gün vadeli mevduat için güncel oranlar ve net kazançlar şöyle:

İş Bankası – Faiz: %37 | Net kazanç: 5.352 TL | Vade sonu: 205.352 TL

GetirFinans – Faiz: %40 | Net kazanç: 4.918 TL | Vade sonu: 204.918 TL

Enpara – Faiz: %41 | Net kazanç: 5.931 TL | Vade sonu: 205.931 TL

Garanti BBVA – Faiz: %43,5 | Net kazanç: 6.293 TL | Vade sonu: 206.293 TL

Ziraat Bankası – Faiz: %44 | Net kazanç: 6.365 TL | Vade sonu: 206.365 TL

DenizBank – Faiz: %45 | Net kazanç: 6.510 TL | Vade sonu: 206.510 TL

Yapı Kredi – Faiz: %45,5 | Net kazanç: 6.688 TL | Vade sonu: 206.688 TL

Akbank – Faiz: %46 | Net kazanç: 6.763 TL | Vade sonu: 206.763 TL

Kaynak: Haber Merkezi