Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor... Hükümetin Memur ve Memur Emeklisi İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 zam oranlarının belirleneceği 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında genele ilişkin tekliflerin ön müzakere süreci geçen hafta başlamıştı. 6 milyondan fazla memur ve memur emeklisini ilgilendiren görüşmede ön müzakerelerin ardından bugün toplu sözleşme müzakerelerine geçildi. Bu kapsamda, hükümet kanadı ilk zam teklifini sundu.

Buna göre hükümetin teklifi, ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 oldu. 2027 'nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci altı 6 ayı için yüzde 4 teklifinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

BAKAN IŞIKHAN: MÜZAKERELERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Işıkhan tekliflerle ilgili "Sendikalardan toplamda 1048 teklif geldi. Şu anda 1107 madde üzerinde müzakerelerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

'TEKLİFİ REDDERİYORUZ'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise teklif sonrası yaptığı açıklamada, "Teklifi reddediyoruz. Ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz" dedi.

Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında memur sendikaları, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetlerine dikkat çekerek, ilk altı ay için yüzde 25, ikinci altı ay için yüzde 20 zam oranı talep etmişti.

DAHA ÖNCEKİ ZAM ORANLARI NE KADARDI?

Memur ve memur emeklilerini temsil eden sendikalar, mevcut toplu sözleşmede 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda ise yüzde 5 zam yapılmasını kabul etmişti.

‘EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALDI’

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emekli kamu görevlilerinin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek, "Emekli kamu görevlilerinde ciddi stres var. Çünkü görev aylığıyla, emekli aylığının arasındaki makas koptu" dedi.

Yalçın, emekli aylıklarının görevdeki maaşların yalnızca yarısına düştüğünü belirterek, "30 yıl çalışmış bir memur 25 bin lira emekli aylığı alıyor. Asgari ücret ne kadar? 22 bin. Asgari ücret kadar emekli aylığı ile hayatını devam ettirilme şansı yok" ifadelerini kullandı.

