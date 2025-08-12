Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor... Hükümetin Memur ve Memur Emeklisi İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu

Kamu işveren heyeti, 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ilk zam teklifini sundu. Teklife göre, 2026'nın ilk yarısında yüzde 10, ikinci yarısında yüzde 6; 2027'nin her iki yarısında ise yüzde 4’er zam öngörülüyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifi yetersiz bularak reddettiklerini ve pazarlığa uygun bir teklif olarak görmediklerini açıkladı.

Son Güncelleme:
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor... Hükümetin Memur ve Memur Emeklisi İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 zam oranlarının belirleneceği 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında genele ilişkin tekliflerin ön müzakere süreci geçen hafta başlamıştı. 6 milyondan fazla memur ve memur emeklisini ilgilendiren görüşmede ön müzakerelerin ardından bugün toplu sözleşme müzakerelerine geçildi. Bu kapsamda, hükümet kanadı ilk zam teklifini sundu.

Buna göre hükümetin teklifi, ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 oldu. 2027 'nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci altı 6 ayı için yüzde 4 teklifinde bulundu.

Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor... Hükümetin Memur ve Memur Emeklisi İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu - Resim : 1
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

BAKAN IŞIKHAN: MÜZAKERELERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Işıkhan tekliflerle ilgili "Sendikalardan toplamda 1048 teklif geldi. Şu anda 1107 madde üzerinde müzakerelerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor... Hükümetin Memur ve Memur Emeklisi İçin İlk Zam Teklifi Belli Oldu - Resim : 2
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

'TEKLİFİ REDDERİYORUZ'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise teklif sonrası yaptığı açıklamada, "Teklifi reddediyoruz. Ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz" dedi.

MEMUR SENDİKALARI NE TALEP ETMİŞTİ?

Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında memur sendikaları, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetlerine dikkat çekerek, ilk altı ay için yüzde 25, ikinci altı ay için yüzde 20 zam oranı talep etmişti.

DAHA ÖNCEKİ ZAM ORANLARI NE KADARDI?

Memur ve memur emeklilerini temsil eden sendikalar, mevcut toplu sözleşmede 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda ise yüzde 5 zam yapılmasını kabul etmişti.

‘EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALDI’

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emekli kamu görevlilerinin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek, "Emekli kamu görevlilerinde ciddi stres var. Çünkü görev aylığıyla, emekli aylığının arasındaki makas koptu" dedi.

Yalçın, emekli aylıklarının görevdeki maaşların yalnızca yarısına düştüğünü belirterek, "30 yıl çalışmış bir memur 25 bin lira emekli aylığı alıyor. Asgari ücret ne kadar? 22 bin. Asgari ücret kadar emekli aylığı ile hayatını devam ettirilme şansı yok" ifadelerini kullandı.

Memurlar Zam Bekliyor, Gözler Hükümetin Teklifinde: İşte Sendikanın Talepleri ve Olası Rakamlar...Memurlar Zam Bekliyor, Gözler Hükümetin Teklifinde: İşte Sendikanın Talepleri ve Olası Rakamlar...Ekonomi
Toplu Sözleşme Trafiği Yoğunlaşıyor: Memur-Sen’den İktidara Rest Gibi Çağrı! O Tarihi İşaret EttiToplu Sözleşme Trafiği Yoğunlaşıyor: Memur-Sen’den İktidara Rest Gibi Çağrı! O Tarihi İşaret EttiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Memur Memur zammı
Son Güncelleme:
Elektrikli Araç Sahiplerine Kötü Haber! Yeni Yıla Girmeden Bir Dev Zam Daha Elektrikli Araçlara Dev Zam
Dev Bankadan Şoke Eden Türkiye Kararı! Şubelerini Kapatıyor Dev Bankadan Şoke Eden Türkiye Kararı! Şubelerini Kapatıyor
Türkiye Orta Doğu’dan Ayrılıyor, Bakın Hangi Ülkelerle Komşu Olacağız! Türkiye, Orta Doğu’dan Ayrılıyor
Ne Ami Ne Topolino! Otomobil Piyasasına Yeni Fındık Kurdu: Yarım Saatte Şarj Oluyor, 250 Bin Liradan Satılıyor Ne Ami Ne Topolino! Otomobil Piyasasına Yeni Fındık Kurdu: Fiyatı Belli Oldu
Basit Bir El Feneri Hilesiyle 60 Bin TL’lik Tamir Masrafından Kurtulabilirsiniz Basit Bir El Feneri Hilesiyle 60 Bin TL’lik Tamir Masrafından Kurtulabilirsiniz
Burası Amerika Değil Edirne! Tatilciler Fark Eder Etmez Telefona Sarıldı Tatilciler Denizde Fark Edip, Telefona Sarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Büyük Aşkı Bitiyor mu? Instagram’da Şoke Eden Hamle, Görenler Şaşıp Kalıyor Büyük Aşk Bitiyor mu? Şoke Eden Hamle
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de Ortaya Çıktı! Köylüler Panikte! Gören Bakamıyor
MEB Duyurdu, Öğretmenlerin Heyecanla Beklediği Gün Geldi… Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıklandı, Başvuru Yapan Herkes Yerleşti Öğretmenler Heyecanla Bekliyordu, MEB Duyurdu
Böyle Kampanya Ne Duyuldu Ne Görüldü: Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG Hurda Aracını Getirene 400 Bin TL'ye Sıfır TOGG
İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı İki İlde Ateş Çemberi! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı