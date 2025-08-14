ABD'den Bitcoin Hamlesi: Satışı Durdurulacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ellerindeki Bitcoin varlıklarının satışını durduracaklarını söyledi.

Bessent söz konusu kararı, piyasa istikrarını koruma ve dijital varlık yönetiminde yeni bir strateji izleme gerekçelerine dayandırdı.

ALIM DA OLMAYACAK

Fox Business'a konuşan Bessent, yeni Bitcoin satın almayacaklarını da belirtti. Bessent ayrıca Bitcoin rezervlerinin 15 ila 20 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

FED faiz indirimleri hakkında da konuşan Bessent, seri faiz indirimi için yer olduğuna inandıklarını kaydetti. FED’in ilk etapta 25 baz puanlık indirimle başlayabileceğini sonradan hızlanabileceğini de sözlerine ekledi.

