ABD'den Bitcoin Hamlesi: Satışı Durdurulacak
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Bitcoin varlıklarını satmayı durduracaklarını açıkladı. Bessent ayrıca yeni Bitcoin satın almayacaklarını da söyledi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ellerindeki Bitcoin varlıklarının satışını durduracaklarını söyledi.
Bessent söz konusu kararı, piyasa istikrarını koruma ve dijital varlık yönetiminde yeni bir strateji izleme gerekçelerine dayandırdı.
ALIM DA OLMAYACAK
Fox Business'a konuşan Bessent, yeni Bitcoin satın almayacaklarını da belirtti. Bessent ayrıca Bitcoin rezervlerinin 15 ila 20 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.
FED faiz indirimleri hakkında da konuşan Bessent, seri faiz indirimi için yer olduğuna inandıklarını kaydetti. FED’in ilk etapta 25 baz puanlık indirimle başlayabileceğini sonradan hızlanabileceğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: