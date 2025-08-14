Üç Harfli Marketlerde Satılıyordu: Et Devi Konkordato Talep Etti!
Küresel ekonomik krizin etkileri Türkiye’de gıda sektörünü de vurdu. Ülkenin önde gelen et üreticilerinden ve 3 harfli zincir marketler başta olmak üzere birçok büyük perakendeciye ürün sağlayan Erşan Et, konkordato talebinde bulundu.
Bilecik 3. Asliye Mahkemesi, 8 Ağustos’ta aldığı kararla firmaya 3 ay süreyle geçici mühlet tanıdı. Karar kapsamında, şirketin mali durumunu incelemek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.
Heyette Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Belkıs Öztürk, İcra ve İflas Hukuku uzmanı Şevki Yetiker ile Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Efsal Uzun yer aldı.
NİHAİ KARAR KASIM AYINDA VERİLECEK
Mahkeme, yapılacak değerlendirmeler sonucunda kasım ayında nihai kararı verecek.
Geçici mühletin 1 yıla kadar kesin mühlete çevrilmesi de ihtimaller arasında. Ancak şirketin ekonomik taahhütlerini yerine getirememesi durumunda iflas kararı da gündeme gelebilecek.
