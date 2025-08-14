Son dakika: Merkez Bankası Rezervleri 174 Milyar 365 Milyon Dolara Çıkarak Rekor Kırdı!

Son dakika: Merkez Bankası toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar yükselişle 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Son Güncelleme:
Son dakika: Merkez Bankası Rezervleri 174 Milyar 365 Milyon Dolara Çıkarak Rekor Kırdı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı.

Buna göre 8 Ağustos itibarıyla toplam rezervler yüzde 3,2 yükselerek 174,4 milyar dolara çıktı.

TCMB rezervleri, 14 Şubat haftasında 173,1 milyar dolar ile rekor kırmıştı.

İlgili haftada döviz varlıkları bir önceki haftaya göre yüzde 3,4 yükselerek 79,9 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,2 artarak 86,8 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,8 artarak 7,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Merkez Bankası
Son Güncelleme:
Özgür Özel'in 'Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' Dediği Mücahit Birinci Kimdir? Mücahit Birinci Nereli, Mal Varlığı Ne kadar? Mücahit Birinci Kimdir?
O Ürünleri Sakın Ağzınıza Sürmeyin! Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı: O Et Ürünlerinde Domuz ve Sakatat Tespit Edildi Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı
Bölgede Tanımayan Yoktu! Ünlü Marketten Beklenmedik Konkordato Talebi Bölgede Tanımayan Yoktu! Ünlü Marketten Beklenmedik Konkordato Talebi
En Az Yakan SUV Araçlarda Zirve Değişti! İşte Yakıt Cimrisi Arabalar En Az Yakan SUV Araçlarda Zirve Değişti! İşte Yakıt Cimrisi Arabalar
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti
CHP Lideri Özel, Onu İşaret Etmişti! AKP'li Avukat Mücahit Birinci'den Tehdit Gibi İlk Açıklama AKP'li Avukat Mücahit Birinci'den Tehdit Gibi İlk Açıklama