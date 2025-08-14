Son dakika: Merkez Bankası Rezervleri 174 Milyar 365 Milyon Dolara Çıkarak Rekor Kırdı!
Son dakika: Merkez Bankası toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar yükselişle 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verileri yayımlandı.
Buna göre 8 Ağustos itibarıyla toplam rezervler yüzde 3,2 yükselerek 174,4 milyar dolara çıktı.
TCMB rezervleri, 14 Şubat haftasında 173,1 milyar dolar ile rekor kırmıştı.
İlgili haftada döviz varlıkları bir önceki haftaya göre yüzde 3,4 yükselerek 79,9 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,2 artarak 86,8 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,8 artarak 7,7 milyar dolar olarak kaydedildi.
